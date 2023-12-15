左岸遠方／梅花糕梅花糕滿天下

【文．張鈞凱】

大陸知名零食「魔芋爽」在台灣熱銷已久，近日忽然成為新聞焦點，稱其鈉含量過高，對兒童健康造成負面影響。其實這個話題有點類似先前的「蘿蔔刀」爭議，真正關鍵在於師長的正確引導或控管，之所以被鎂光燈盯上，多少還是台灣社會潛在的「中國恐懼症」作祟。

圖／獨家報導主筆室製圖

「魔芋爽」稱得上是兒童版的「黃飛紅花生」，在台灣社會一片「中國黑心食品」的罵聲中突圍，不只有通告藝人在instagram限時動態推薦，在中小學生群體中更是早就蔚為流行，連家長吃過之後都一起愛上，紛紛在淘寶團購。嗅覺靈敏的商人聞到商機，後來才引進台灣上架於各大賣場、便利商店，全台夜市也能看到擺攤販售。其在「反中」喊得震天價響的台灣，如何抓住台灣人的胃，由此可見一斑。

有趣的是，就在「魔芋爽」成分疑慮受到討論之際，無論打開instagram、抖音或小紅書，都能看到有人興奮得發文：台灣終於有賣「梅花糕」了！「梅花糕」是什麼「碗糕」？它是一種源於大陸江浙一帶的風味特色小吃，基底乃糯米糕，表面灑上滿滿的紅棗、小湯圓，創新吃法則是加上果醬、玉米、花生、桂花等點綴，有的店家還會加上鮮肉和雞蛋，甜點頓時成了鹹食。

近日士林夜市出現了「梅花糕」的身影，朝聖人潮大排長龍，吃上一份可不簡單。但吃過的都直呼喜歡，口碑從而在台灣網路輿論場流傳開來。

事實上，大陸的零食、小吃「逆襲」台灣，並不是什麼新鮮事，而是兩岸關係實力翻轉之後的縮影，也是大陸崛起後軟實力輻射的自然現象。讀者諸君或許還有印象，今年農曆春節前夕，綠營側翼先大張旗鼓批評螺螄粉「統戰入侵」台灣，接著民進黨政府便鐵腕要求下架。

然而，就算螺螄粉被查禁，夜市裡卻又興起了起源於河南地區的「熱奶寶」，在溫熱的血糯米抹上奶油頂，再配上美觀增加口感的小料，被稱作「冬天冰淇淋」。「綠到出汁」的南部夜市，布條上掛上「河南美食」、「抖音熱銷」，銷量還是賣到嚇嚇叫。

更別說排隊排到天荒地老的「海底撈」、「酸菜魚」，還有外賣平台上都能點得到的「黃燜雞米飯」，以及四處可見的「肉夾饃」、「煎餅果子」。這些都是來自於大陸的美食，無不在台灣本就激烈的美食戰場上成為一方之霸。

筆者頗愛看大陸up主的「探店」系列，曾經看過他們介紹一種街頭小吃，店家準備一大鍋牛肉湯，內有滿滿的牛肉塊與滷蛋，饕客可在攤上自選方便麵（泡麵）或自備，掀蓋後淋上香氣逼人的牛肉湯，叉上塑膠叉子靜待三五分鐘，即可在路邊大快朵頤。

沒想到如此新奇吃法，近日也流行到了台灣，而且現蹤之地竟然還是以溫體牛肉湯聞名的府城台南。一碗要價新台幣150元，不排隊還吃不到！

過去台灣美食名聞遐邇，不少大陸觀光客來台灣，就是要品嘗道地的台灣佳餚。台灣也曾經是創新小吃的發源地，例如珍珠奶茶可是風靡大陸，又走紅日本。不過民進黨執行「抗中」路線近八年，「抗」到最後的結果，反而是大陸的零食小吃成為台灣「地攤經濟」的靈感泉源，不只拯救了靠擺攤為生的小販，還滿足了無數台灣年輕人求新求變的味蕾。

將大陸小吃引進台灣的「鼻祖」，有些是兩岸婚姻的大陸配偶，有些則是曾在大陸求學就業的台灣人，在當地學習做法之後再帶回台灣。在大陸官方「融合發展」的大政方針推出之前，兩岸民間早就隨著人民生活往來，再加上飲食口味接近，在小吃美食上「融合發展」了。

此一時彼一時，台灣若干年前曾經避之唯恐不及的大陸食品，今天已成為台灣小年輕們心目中的跟風聖品。台灣若干年前是華人娛樂產業重鎮，今天台灣新興世代則唱大陸歌、追大陸星。民進黨政府不要台灣人做中國人，力行「去中國化」課綱與教科書，但他們沒料到的是，一套名為《如果歷史是一群喵》的漫畫中國史，竟在小學生群體之間盛行，每出新一集就能衝上暢銷排行榜，作者肥志可是出身於廣東汕頭的大陸漫畫家。

這些文化現象看似微不足道的小事，但放進兩岸分合的歷史長河來看，體現的是文化政治等級的大事。「中國人」還是「台灣人」的民調固然可以說明當下民眾的認知，但解釋不了過去歷史的複雜性與未來走向的可能性。「和統」、「武統」之外，已經有人看到了抖音推波助瀾下的「舞統」。「梅花糕」等大陸小吃零食或許也是文化上自然而然的「先行先試」，「胃統」、「食統」難道不是現在進行式？

（作者為《香港01》駐台灣首席記者，廣州暨南大學講座教授）

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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