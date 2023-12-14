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法鬥犬遭關車內猝死 動保處籲寵物勿獨留車內

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

【文．溫沛晴】

臺北市動物保護處今(112)年8月接獲一起法國鬥牛犬關在車內案件，動保處獲報後隨即派人會同警方抵達現場，惟抵達時犬隻已無生命跡象，經解剖檢驗，死因研判為熱衰竭。動保處提醒，無論天氣好壞，飼主切勿將寵物獨留於車內，民眾如有發現犬隻獨留於車內，請於現場盡速撥打1959動物保護專線，動保處會盡速派員至現場處理。

動保處表示，本案經解剖檢驗後顯示，該犬隻體型肥胖且有老化特徵，整體臟器有不同程度充血，死因研判為熱衰竭。而動保處接獲報案當日為陰雨天，抵達現場時室外溫度約攝氏30度，車內溫度僅比室外高1、2度，但法國鬥牛犬本身屬於容易熱衰竭的犬種，處於緊張的情形下，易發生猝死。本案經事後調查，犬隻飼主稱當日凌晨因與家人爭吵，故帶犬隻於車內休息，車內一直有發動開著空調，然而飼主途中因身體不適打算先回家服藥後再回到車上，卻於回家時服藥後不慎睡著，中午醒來時就得知犬隻逝世的消息，而車輛早已停止發動。為避免類似悲劇發生，臺北市犬貓飼養基本照護規則第6條已明定，飼主不得將犬、貓單獨留置於汽車內，本案飼主將犬隻獨留於車內，顯已違法，並還造成犬隻死亡之後果，依動物保護法第30條第1項第1款規定，可處1萬5千元至7萬5千元之罰鍰。

動保處呼籲，即使飼主只是暫時離開車輛，仍不應讓寵物獨留於車內，違者可處新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰。民眾如有發現此情形，請於現場立即通報1959動物保護專線，並協助提供車牌號碼，動保處會立即派員前往救援。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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