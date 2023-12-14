軍事迷有福了！三芝興華驛站飛行裝備陳展揭幕 戰鬥機、直昇機入列

【文．溫沛晴】

新北市三芝區興華驛站陳展飛行裝備將於112年12月16日上午10時揭開序幕，國軍退役的空軍F-5F雙座戰鬥機及陸軍UH-1H直昇機即將大氣呈現在遊客眼廉，現場更邀請生存遊戲社團與國軍專業解說，歡迎民眾拍照打卡，體驗興華驛站獨特的軍事氛圍。

興華驛站位於陽明山巴拉卡公路起點，曾是陸軍閒置營區，經過三芝區公所協助整建後，營造為自行車友加水補給與休憩的鐵馬驛站。園區內退役的陸軍M41D戰車、步槍造型的自行車架、迷彩外觀的房舍以及哨兵亭都是熱門打卡點，喜愛軍武的軍事迷們千萬別錯過了。

三芝區公所表示，國防部於今年同意撥用除役之飛行裝備，豐富興華驛站的軍事特色，未來將作為全民國防教育場所。園區內展示的F-5F戰鬥機是與美國合作生產的第三代戰機，主要以偵巡教練、演練為主要任務。而UH-1H直昇機曾於921地震及莫拉克風災執行受災居民物資供給，以及人員後送等任務。活動當天會邀請陸軍航空特戰指揮部第601旅及空軍第一後勤指揮部協助專業解說，分享退役裝備在軍中的小故事。

此外，這次活動邀請生存遊戲社團設攤，並規劃定靶射擊與垂降活動，配合農藝教育中心國軍輕兵器與機槍堡展覽，讓大小朋友在多元軍事體驗與裝備承展解說中，學習全民國防教育意涵。12月16日的活動精采可期，三芝區公所誠摯邀請民眾來新北三芝，探訪興華驛站特殊的軍事風情。

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