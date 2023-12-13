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台灣戰情室／台海安全亮橘燈 共軍艦機反應過度

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導主筆室製圖
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獨家報導 陸文浩／評論

軍事掃描：台灣軍方11月30日實施兩項軍事操演，原定11月17日在高雄市西子灣操演的海軍「紅色海灘」登陸，因天候不佳，延至11月30日舉行。西子灣長期被視為共軍可能的登陸點，故由3輛AAV-7兩棲突擊車從中和級戰車登陸艦下水，模擬共軍搶進西子灣，另有2艘突擊艇戒護。

另外，金防部當日晚間近9點在烈嶼的習山湖海灘舉行「太武操演」夜間實彈防護射擊，這是金防部14年來首次實施夜射，模擬敵無人機及直升機，續以各式機槍、機砲及戰車砲實施對空、對海集火射擊，因為是近年來首次夜間射擊，當照明彈劃亮夜空，在黑夜中形成交叉火網，震撼力十足。

政治掃描：針對11月初拜習會，習近平表示兩岸和平統一立場未聞2027、2035攻台時間表，蔡英文總統日前接受《紐約時報》「DealBook Summit」專訪表示，「目前中國領導階層面臨來自內部的極大挑戰。我認為現在也許不是他們考慮大規模犯台的時機。」蔡總統如果是講給外國人、台灣人民聽，這段話意在安撫盟友、民心，或許無可厚非；事實上若以國安角度而言，則誤判情勢甚多，歷史上中共抗美援朝、懲越戰爭都是轉移國內民怨壓力，或外部威脅（中蘇交惡）發起戰爭。蔡總統對於共軍威脅論，一貫地反向操作，說穿了就是「當下」符合民進黨選舉利益而已。

外交掃描：美國《外交事務》期刊11月30日刊載重量級學者葛來儀、白潔曦和柯慶生聯署文章，呼籲台灣民進黨總統候選人賴清德如若當選，應考慮「凍結台獨黨綱」，使得維持兩岸現狀不變的承諾更有分量和可信。葛來儀現為德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任，白潔曦現為康奈爾大學政治學教授，柯慶生現為哥倫比亞大學國際與公共事務學院教授。葛來儀和白潔曦曾任職美國國務院，柯慶生則是美國國務院中國協調辦公室顧問。3人俱為知名中國通，聯名發布文章具有高度政治敏感性。

中共掃描：我國防部於11月30日1200時發布新聞稿表示，9時許起發現共軍殲-10、16等戰機、運-9通抗與空警-500及艦載直升機等各型機出海活動；其中11架次逾越台灣海峽中線及台灣西南空域，並配合共艦執行「聯合戰備警巡」。針對我在西子灣「紅色海灘」、「太武操演」演練進行電訊、雷達等截收，甚至模擬干擾；共軍組織東部與南部戰區海軍兵力逼近對我施壓。（共軍動態如圖所示）

共軍國防部新聞發言人吳謙大校於11月30日記者會指出，民進黨當局「倚美謀獨」（民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴被視為獨上加獨的雙獨組合），美對台軍售正把台灣變成「武器庫」、「炸藥島」。台灣的安全取決於兩岸關係和平發展，想靠幾件美制武器是根本靠不住的。解放軍堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

（註：雙獨組合：2019年賴清德擔任行政院長在立法院宣稱自己是務實的台獨工作者；2020年以準副總統身分前往美國，宣稱台美外交突破；2022年以副總統身分前往日本弔唁安倍晉三，宣稱台日50年來外交突破，不僅踩了中共底線，亦踩了蔡英文總統紅線；蕭美琴自封「Taiwan Ambassador to the US（台灣駐美大使）」並兩度促成美國眾議院議長裴洛西、麥肯錫與蔡總統會面，被列名台獨頑固分子）

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本文授權自獨家報導，原文見此

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