國戰會論壇／誰在害怕中國對台「介選」？

【文．王崑義】

舊金山拜習會時，美國總統拜登直白的反對中國對台「介選」，只是美國對台灣大選干預的程度，恐怕也是有過之而無不及。這不僅是台灣的宿命，也是台灣處在兩強之間很難做出單一傾向的選擇。相對的，美中兩強也不可能讓台灣執政者做出單面向的傾斜，所以台灣舉行總統大選時，美中對台進行「介選」，應該也不是什麼大不了的事。

以現今的狀態來看，美國若想繼續打台灣牌，就不會希望「侯康配」上台，因為國民黨政策一貫傾向於在美中之間維持平衡，而不是像民進黨那樣全力配合美國推動反中政策。因此，一般認為美國為了繼續推動印太戰略，美國有足夠動力介入台灣大選，而且還會幫助民進黨繼續執政。

同樣的，在藍白合破局之後，大陸政學界普遍認為「賴蕭配」應該是可以躺著選，這也讓大陸領導階層對台海局勢可能失控憂心忡忡。所以，國台辦只好加大對「賴蕭配」批評的力度。例如，國台辦發言人就以「獨上加獨」、「獨獨配」來批評「賴蕭配」的組合。這種批評的方式，除了要強化台灣人民對「賴蕭配」的急獨傾向保持戒心，避免把台海推向戰爭邊緣之外，也有意把「賴蕭配」急獨化，讓他們的支持度頂上台獨的天花板。

然而跟美國不同的是，大陸對民進黨「賴蕭配」的批評，通常是由國台辦公開的批評，一般政學界人士很少獨自超越國台辦所使用的語詞。例如，過去國台辦批評美國前眾議院議長裴洛西訪台使用「竄訪」台灣一詞，大陸的媒體與學界也就被定調，大家也都使用「竄訪」一詞了。

但是，美國可不一樣了，拜登政府對大陸政策被視為屬於「競爭派」，所以政策上並不希望過激的批評大陸對台「介選」。然而，美國國會卻有一批激進的「決戰派」，他們主張通過對大陸極限施壓，引爆台灣問題，在台海複製烏克蘭模式，通過這種方式跟中國硬脫鉤，另起爐灶重新劃分國際秩序，並不惜利用軍事手段遏制中國的崛起。

在這一股「決戰派」勢力的操弄之下，拜登政府雖然想要跟大陸保持理性的競爭，仍不免受到「決戰派」的壓迫，以至於在與大陸進行科技戰時，美中越來越走向新冷戰的局面。拜登政府對台政策在「決戰派」的壓力下，也更加肆無忌憚的武裝台灣，讓習近平不得不當拜登的面，明白地說出反對美國武裝台灣的作法。

只是美國「決戰派」不見得聽得進去習近平的聲音，近日有報導稱美軍要求台灣採購不要的瀕海戰鬥艦，國台辦發言人陳斌華就回應表示，有關報導讓大家更加看清民進黨當局為一黨之私，甘當美國「提款機」的「凱子」面目。然後就是再重申，中美三個聯合公報以及敦促美方恪守一個中國原則，接著就是警告民進黨「以武謀獨」死路一條，挾洋自重自取滅亡等。

國台辦這種制式的反應模式，跟美國「決戰派」武裝台灣的作法相比較，可以說是小巫見大巫，反倒是綠營的名嘴與學者在批評大陸時，跟美國「決戰派」比較起來，也不遑多讓。例如，侯友宜日前與工商團體對話時，說當選將會大量開放陸客、陸生來台，也歡迎陸生留下來就業，這就遭到民進黨批評是要「衝康」台灣年輕人，也會衝擊國安、青年就業與衝擊台灣產業等。

事實上，台灣缺工、缺人才，民進黨政府一直在引進外勞，卻獨對大陸青年上了一條鎖鏈，讓楚才不能晉用，也讓台灣產業發展無法均衡，年輕人低薪也無解。如果台灣青年看到大陸年輕人過著九九六的生活，應該會有感，並可能會強化自己的競爭性。

同樣的，大陸軟體、電動車、高鐵的發展一日千里，這都可以激勵台灣更加進步的動力。可惜的是民進黨執政力推的反中、抗中政策，讓台灣失去一代大陸青年的人力資源。民進黨一直陷在「查甫找無工，查某找無尪，囝仔要去黑龍江」的迷思中，讓台灣也跟著難以自拔。

所以，台灣不需恐懼美中的「介選」，他們會「介選」也看得出台灣戰略地位的重要，過去美國在全球推動「顏色革命」，比起對台「介選」已經算是輕度的干涉行為。而大陸對台「介選」也是基於大陸的核心利益，通常只是官方言詞上批評幾句，只要大陸不以武力改變台灣的現狀，誰又害怕大陸對台「介選」呢？

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