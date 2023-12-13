南海博弈：美中日越戰略競合 越來越緊張？

【文．蔡鎤銘】

中國外交部日前宣布，中共總書記、國家主席習近平將於12月12日至13日對越南進行為期兩天的國事訪問，以回應越南方面的邀請。此舉引發了外界的各方關注，尤其是在美、中、日、越四國之間的外交互動頻繁之際。在美國總統拜登於今年9月對越南進行正式訪問後，將兩國關係提升至「全面戰略夥伴」，力圖加強雙邊合作並在區域內外提高地位，隨後，越南國家主席武文賞在11月訪問日本，同樣將雙邊關係升級至「全面戰略夥伴」，旨在進一步深化與日本的經濟、政治和安全合作。在這個外交互動頻繁的時刻，習近平此次訪越釋放何種信號，引發了廣泛猜測與關注。

這些外交動作觸發了外界對於越南可能逐漸靠攏美國和日本的疑慮。一些人擔心，越南這種舉動是否代表其在地緣政治上轉向西方，同時，是否會對中國與其它國家的關係產生衝擊。此外，這種外交走向引發了對南海地區穩定性的擔憂，因為南海一直是中美之間地緣政治競爭的焦點之一。雖然越南主張平衡各方關係，但這樣的外交走向是否會在南海爭端中增加緊張局勢，值得關注。

美、中、日、越之間的這些外交互動可能潛在的引發一系列問題和衝突。例如，美國與中國在南海的地緣政治角力已經存在一段時間，而越南提升與美國和日本的戰略夥伴關係可能會激怒中國，加劇地區的緊張局勢。同時，日本也在積極擴大其在南海地區的存在，此舉可能引起中國的反彈。這種情況下，南海的和平與穩定可能會受到影響，並且可能出現國家之間的摩擦和衝突。

在美日越三國的外交互動之外，中國與越南間的外交交流近來頻繁且值得深入觀察。特別值得注意的是，11月底，中國外交部長王毅訪問了越南。此次訪問的重要性在於王毅在會談中強調了推動中越關係的共識，並表達了兩國關係定位升級的意向，進一步鞏固了中越之間的友好關係。這次訪問被視為中國在南海問題上的重要舉措之一，目的在於穩定和強化中越關係，同時凸顯了中國在區域地緣政治中的角色。

除了王毅的訪問外，值得注意的是越南對中國的稱呼也發生了變化。越南政要在王毅訪問期間，使用了「同志加兄弟」的詞語形容中越關係，強調兩國之間的特殊友誼。這種用詞暗示了中越關係的密切性和親近性，並突顯了彼此之間的重要性。同時，中國對越南的訪問與兩國之間的互動也引起了外界的關注，特別是在南海爭議的背景下，這樣的外交舉動可能會影響南海地區的穩定和未來發展。

中國與越南長期以來在南海地區存在著複雜的歷史和地緣政治衝突，主要涉及領土主權和資源利用問題。儘管兩國近年來一直試圖透過對話解決爭端，但南海地區的主權爭議和資源開發利用仍然是導致緊張局勢的主要因素。中國外交部長訪問越南顯示出中國對與越南關係的重視，這次互動可能對南海地區的穩定產生影響，特別是在探討解決相關爭議問題時。這次訪問有助於進一步探索解決方案，但也需謹慎處理，因為南海問題涉及多方利益和複雜因素，仍需持續密切關注和深入討論。

在最近的外交互動中，越南政府高層再次強調了其獨立自主的外交政策，並強調了與中國、其他大國以及周邊國家保持積極多元的外交關係的重要性。這種強調體現了越南對外交平衡的追求，以確保國家獨立和主權。這一立場旨在同時捍衛國家利益，並與國際社會的發展潮流相協調。

在南海爭議的背景下，越南的外交政策也蘊含了一定的挑戰。越南必須同時應對中國等大國的影響，以及與美國、日本等西方國家的合作。維護越南在南海地區的主權和領土完整，同時爭取與大國的友好合作，維持與大國和周邊國家的良好關係，也是越南政策制定者面臨的重要課題。

中越關係或許將提升至一個更緊密的層次。今年標誌著中越建立「全面戰略夥伴關係」的15周年。消息指出，習近平下周訪問越南期間可能宣布將越南與中國定位為「命運共同體」，將中越關係提升到更高的層次，而這意味著雙方關係將從目前的「全面戰略夥伴關係」再進一步。然而，這樣的動態有可能進一步影響南海局勢，但具體的結果仍有待觀察，且未來發展仍是無法預知的。

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