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快評／文言文無罪 台獨課綱有理？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
示意圖／國家教育研究院
示意圖／國家教育研究院

【文．計然】

因為108課綱國文刪除了顧炎武的〈廉恥〉一文，北一女國文老師區桂芝掀起「無恥課綱」論戰，108課綱的問題不在於文言文多一篇、少一篇，也不在於年輕人不讀顧炎武〈廉恥〉以後就會變成無恥之徒，那些念過〈廉恥〉的，不也論文抄襲、搞不倫戀、伸祿山之爪嗎？

年輕一代覺得文言文難懂、難學，這是實話，但出了校園以後管不管用，這就講遠了。年長幾歲的過來人，從來也沒聽誰說喜歡讀文言文，反正被國文老師逼著背幾篇古文附庸風雅、背幾句唐詩宋詞提升一點文采素質。論實用性，比數學還實用多了，也堪比法律條文的艱澀程度，難道也要討論刪掉一點數學、法律條文改成白話文嗎？

108課綱最嚴重的問題，就是民進黨複製、貼上兩蔣時代威權的教科書，現在教科書裡不就是蔡英文、蘇貞昌給予孩子塗鴉造神之所在？充斥著「去中化」的黨國思想嗎？黑熊學院武裝孩子戰爭思想，穿梭街頭躲避敵人狙擊手，這也能稱為演練民防？有人說這是「台獨課綱」，光憑民進黨過去批評兩蔣的標準來說，蔡英文、蘇貞昌做了最壞示範。

台灣教改出了大問題，當年李登輝主政時，把國立編譯館教科書的編審功能，以「一綱多本」下放給出版商編寫教科書，書商當然要好好斟酌「課綱」的政治正確，因為這是筆大生意，但背後卻是付出下一代的孩子被洗腦的代價。說洗腦言重了，如果教育執行者有廉有恥，百年樹人功業，未必會脫軌失控，偏偏李登輝、陳水扁兩任總統重用杜正勝，橫空出世的「同心圓」理論顛覆了孩子們的歷史觀，唬弄本土派、切割大中國，終至台灣教改空笑夢，一敗塗地。

「文言文」無罪，知名歌手羅大佑1982年創作《之乎者也》歌曲當時賣了15萬張專輯；「阿亮」卜學亮創作《子曰》把孔子教條以音樂RAP曲風搞活了；剛剛過世的漫畫才子蕭言中，早年把中國24孝故事kuso一番，愈禁愈賣愈好笑；立法院長游錫堃也特愛吟詠唐詩，還有當年呂秀蓮探望絕食中的台獨人士，感嘆民主大潮沛然莫之能禦，信手拈來幾句「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日月喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村」，這是宋朝楊萬里的千古絕唱，華文之美，與台灣文化哪裡違和？

民進黨「去中化」的黨國思想，透過108課綱實踐在教育孩子的身上，美其名是「天然獨」，哪天面臨保家衛國、關鍵一戰，台灣重現〈木蘭辭〉「東市買駿馬西市買鞍韉南市買轡頭北市買長鞭」代父出征的場景，驀然回首不識〈正氣歌〉、不識文天祥，吁嗟而去！嗚呼哀哉！悲夫，台灣！

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本文授權自獨家報導，原文見此

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