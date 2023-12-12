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淯知產業／ESG是理想 也是商機

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／擷取自網路
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【文．張淯】

自從聯合國提出「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）之後，社會對於企業推動ESG的呼聲也不斷升高。以台灣來說，金管會目前要求實收資本額20億以上的上市櫃公司，均需編製永續報告書，2025年更將擴大至20億元以下的上市櫃公司。

對部分企業來說，編製永續報告書本身，就代表成本的增加，更不用說為了投入E（環境）S（社會）G（公司治理）等面向，要額外支出的成本。但其實，ESG不是只有成本，更有許多潛在的巨大商機！

以台灣的消費習慣來說，街頭林立的手搖飲、便利商店、速食店及各式餐飲，提供了我們方便且多元的飲食需求，卻也帶來了環保災難。據環保署的統計，光是一次性的飲料杯，台灣一年就要用掉40億個！更不用說各類型、材質的外帶餐盒。

為了解決飲料杯的問題，政府和多家便利商店和速食業者，開始推行循環杯計劃，減少一次性杯具的使用。在部分企業門市提供循環杯租借站點，讓消費者能夠在購買飲品時選擇使用循環杯，達到減少廢棄物的目標。

這類重覆使用的外帶餐具，台灣還在初期發展階段。但在德國，已有一家專營可回收外帶食品容器的公司Vytal，透過數位化管理和大數據分析，創造出一個有效的商業模式。

Vytal的可回收餐具都配有二維碼，透過資訊化平台，預估合作的餐廳需要的餐具類型和數量，並且預測各回收點退還的比例，做到非常精準的餐具數量管理，讓內部的營運成本大幅精簡。此外，Vytal還將餐具的使用數據轉化為消費者行為分析，提供給合作餐廳，大幅提高了餐廳與Vytal合作的意願。

Vytal採用這樣的業務模式：每當合作夥伴將食物裝入可回收容器並交給顧客時，Vytal就會獲得一筆交易費，也成為公司獲利的主要來源；而Vytal的快速成長，主要也來自於社會的需求——解決大量外帶食品包裝產生的廢棄物，特別是在COVID-19流行期間，外送外賣餐點服務激增的背景下，更造成了天時地利人和的成長。

目前Vytal在德國與超過3500家餐飲業者形成合作夥伴，並已配送超過32萬件可用包裝，而且服務範圍也從初期的科隆、慕尼黑和柏林等三大城市，逐步推廣到全德國境內，未來成長可期。

歐洲國家在環保意識和環保法規，一向獨步全球，但他們看到機會並且迅速切入的敏捷性，更值得我們學習。

事實上，Vytal的成功，有很大部分是應用數位轉型達成的，包括營運管理和大數據分析等等，而台灣做為資通訊產業王國，本身就有很大的數位發展潛力可以運用。看看這個例子，我們不妨想想，ESG除了責任之外，是不是還蘊含了極大的商業價值？我們可以利用台灣自身的優勢或環境，找到更多的創意嗎？

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本文授權自獨家報導，原文見此

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