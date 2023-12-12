二二八人物小傳–許文龍／1928.2.25-2023.11.18

【文．曾建元】

許文龍（1928-2023），祖籍中國大陸福建省海澄縣，1928年2月生於台灣台南州台南市，及長就讀於寶公學校及其高等科，1944年畢業於台南州立專修工業學校。嘗聽聞共產主義，心生嚮往，一度想要參加共產黨，但無接觸管道。1945年8月日本戰敗投降，1946年考入台灣省立台南工業職業學校機械科。

1947年2月，2．28事件爆發，3月2日，嘉義民眾開始接收政府機關，次日三民主義青年團嘉義分團與嘉義市參議會聯合舉行市民大會，成立嘉義三二處理委員會與嘉義防衛司令部，推舉三青團嘉義分團主任陳復志出任處委會主任委員兼防衛司令，下午，中國共產黨台灣省工作委員會武裝工作部長張志忠領導之台灣民主聯軍嘉南縱隊成軍，4日，嘉義縣吳鳳鄉鄉長高一生命前日本皇軍中尉湯守仁率領鄒族民軍增援。嘉南地區各縣市民眾紛紛響應前往嘉義集結，南工校前即有專車載送學生與民眾前往嘉義水上機場參戰，但許文龍則陰錯陽差未搭上車。5日，民軍與國民革命軍在水上機場激戰，而後一度停戰和談，鄒族民軍於10日撤退，並建議台南學生回防台南市。11日，國軍整備第21師進入台南市鎮壓平亂。

2．28事平後，許文龍時時留意參加中國共產黨之機會，但南工同學之間仍無管道。南工多位中國大陸出身或留學背景的教師則因涉嫌叛亂遭到刑懲。許文龍不甘願於受到中國國民黨政府的統治，受2．28事件之影響，不喜歡使用中華民國國語，也絕意政治。1949年自南工畢業後即決心經商，協助父親許樹河創立奇美行，1950年和長兄許鴻彬同貿易商立人行合開美信塑膠廠，1953年8月和許鴻彬創立奇美實業廠。

1953年3月，台南地區中共地下黨人國立台灣大學工學院化學系校友石玉峰、機械工程學系校友吳東烈遭政府處決，同案之台大植物病蟲害學系同志施至成則躲藏於其姊施水環台北市臨沂街台灣郵政管理局台北一等郵局宿舍天花板，施水環與施至成為許文龍姑婆子女，與許文龍為表姊弟關係。1954年7月，政府逮捕施水環，施至成僥倖脫逃，而後失蹤，1956年7月24日，施水環遭處決。許文龍感慨身邊參加中共地下黨之青年多為台大菁英，而政府為整肅異己，竟濫殺無辜。

1957年許文龍開發壓克力成功，1959年9月創立奇美實業股份有限公司，出任董事長，1960年與日本三菱油化株式會社合作開發系列產品，此後事業不斷擴張，贏得台灣壓克力之父美譽，1970年代再進軍特殊用工程塑膠丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚合體（ABS）市場，1977年創立財團法人樹河文化基金會，1984年改名奇美文化基金會，1987年接管台南市逢甲醫院，1992年改名奇美醫院，1990年代成為全球ABS第一大廠，有 ABS大王之稱。 1992年在奇美實業仁德廠內創立奇美博物館，1996年獲聘為總統府國策顧問，1997年投入光電產業，1998年成立奇美電子公司，專事液晶面板之生產，2000年5月獲聘為總統府資政。2004年5月為中華人民共和國國務院台灣事務辦公室點名支援台灣獨立，為不受歡迎台商，乃辭卸奇美實業及奇美電子董事長職務，2005年3月發表〈退休感言〉並辭去資政職務。許文龍以幸福企業為經營理念，號稱無為而治。

2015年奇美博物館遷址於台南都會公園，展館分為藝術、樂器、兵器與自然史四大領域。

2023年11月18日去世於奇美醫院，12月1日獲蔡英文總統頒發褒揚令。

【參考文獻】

李楨祥，《施水環家書，承載白色恐怖悲歌》，《新台灣新聞周刊》，第609期，台北，2007年11月23～29日。

姜國良，《宏觀──許文龍與奇美企業精神》，台北：耶魯國際文化事業有限公司，1996年8月25日。

黃越宏，《觀念──許文龍和他的奇美王國》，台北：商周出版城邦文化事業股份有限公司，2007年4月30日。 曾建元，〈許文龍的企業經營與管理理念〉，《中華行政學報》，第7期，新竹：中華大學行政管理學系，民國99年6月1日，頁101-113。 許文龍、林佳龍、廖錦桂，《零與無限大：許文龍幸福學》，台北：早安財經文化有限公司，2010年12月29日。

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