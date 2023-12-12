國戰會論壇／中國新能源汽車稱霸全球的策略與衝擊

【文．蔡鎤銘】

12月1日，美國政府頒佈了一系列新規，旨在逐步將更多電動汽車電池及其原材料的生產轉移到美國。這些規定的用意在限制中國企業在符合聯邦稅收抵免資格的電動汽車材料供應上的參與，並阻止企業從中國或俄羅斯採購原料。此舉可能引發汽車行業供應鏈的轉變，當前該行業仍嚴重依賴中國的電動汽車材料和零部件。

拜登政府試圖通過投入數十億美元的聯邦資金改變這種局面，力圖在美國打造獨立的電動汽車供應鏈。然而，美國在加強管制中國半導體AI的供應鏈之外，如此處心積慮打壓中國新能源汽車產業的用心是否能夠如願，尚有待觀察。

中國新能源汽車市場近年來正在以驚人的速度擴張，是全球最大的新能源汽車市場之一。根據2023年前三季度的統計數據，中國新能源汽車銷售額超過200萬輛，其中純電動車佔比近70%。中國政府通過多項支持政策如自2014年實施的汽車購置稅免稅措施等，積極推動新能源汽車的發展。

根據2023年9月發佈的「汽車行業穩增長工作方案（2023–2024年）」，中國政府計畫支持公共車輛的電動化、農村地區的電動車普及，以及提升電池交換型車輛的研發。此外，還提出了輸出促進策略和中古車消費擴大計畫，以及加強充電設施和技術的發展，以推動整體市場的擴大。

除了政府層面的支持外，中資及外資車廠也積極投入並不斷創新，力求在這個競爭激烈的市場中脫穎而出。例如，德國汽車巨頭大眾集團向中國新興電動汽車公司小鵬投資約7億美元，計畫在未來幾年內在中國市場推出VW品牌的純電動汽車。此外，吉利汽車與阿里巴巴集團簽署戰略協議，合作發展自動駕駛車輛和電動汽車技術。這些例子表明，車廠紛紛加強研發，不斷創新，以提供更智慧、更安全的新能源車款，進一步提升用戶體驗。

觀察中國新能源汽車市場，其發展策略集中在三個主要領域：首先，政府在推動新能源車輛在都市和農村地區的普及方面施加了重要影響。根據2023年10月的統計數據，上海市、廣州市、北京市、成都市和杭州市這五個城市的新能源汽車銷售佔全國總銷量的約30%。而上海市的新能源汽車銷售中，有92.4%來自純電動車（BEV）。政府通過一系列支持措施鼓勵農村地區的電動車需求和應用，預計這些政策將對全國汽車市場產生重大影響。

其次，新能源車廠致力於智慧化和自動化技術的開發，以提供更具智慧化、更安全的產品。舉例而言，2023年7月，康明斯（Cummins）發表了一款全新的智慧純電動車動力總成「ETX600」，該系統具備自動駕駛和人工智慧技術，提供了更高的駕駛安全性和更出色的用戶體驗。

除此之外，充電基礎設施的擴展是推動新能源汽車普及的重要一環。根據統計數據顯示，截至2023年9月，中國國家範圍內的公共充電點已經達到了135萬個。政府鼓勵民間企業與新能源汽車製造商合作，擴建充電基礎設施，以解決用戶對充電設施不足的擔憂，進一步促進新能源汽車的應用。

儘管中國新能源汽車市場具備巨大的發展潛力，但市場競爭異常激烈。截至2023年前三季度，中國新能源汽車銷量已超過200萬輛，純電動車佔比近70%。這突顯了市場的迅速增長趨勢，也引發了中資和外資車廠間激烈的競爭。

在這個市場的蓬勃發展背景下，外資車廠積極加大對中國市場的投入，試圖在這個快速發展的領域中獲得更大的份額。例如，2023年8月，德國汽車巨頭大眾集團向中國新興電動汽車公司小鵬投資約7億美元，並計畫未來幾年在中國市場推出VW品牌的純電動汽車。同時，吉利汽車在2023年2月與中國電商巨頭阿里巴巴集團簽署戰略協議，合作發展自動駕駛車輛和電動汽車技術。這些行動顯示出外資車廠積極投入和研發力量，試圖在這個迅速發展的市場中佔據一席之地。

因此，車廠必須在持續創新的同時，強調產品的差異化和市場適應性。這需要車廠提供符合不同需求的產品組合，從豪華轎車到經濟型電動汽車，涵蓋多個消費者群體。以吉利汽車為例，其擁有幾何（Geometry）、極氦（Zeeker）等新能源車品牌，同時也將這些新能源技術應用於其傳統汽車品牌中。

觀察中國新能源汽車市場的發展趨勢，政府的支持政策以及車廠的不斷創新是這個市場快速增長的主要因素。根據2023年10月的數據，中國自2021年開始超越歐洲成為全球最大的新能源汽車市場，新能源汽車的銷售額一直在持續增長。在2023年前三季度，中國新能源汽車的銷量已超過200萬輛，其中純電動車佔比近70%。

中國政府通過諸如汽車購置稅免稅等多項支持政策推動了市場的發展。同時，車廠也不斷加大在新能源汽車領域的投入和研發力量。舉例來說，吉利汽車與阿里巴巴集團簽署戰略協議，合作開發自動駕駛車輛和電動汽車技術。這種合作顯示出了車廠在推動新能源汽車技術方面的積極投入。

除了政策推動和車廠創新外，充電基礎設施的不斷擴展也是推動新能源汽車普及的關鍵因素。截至2023年9月，中國全國公共充電點數量已達到135萬個。政府鼓勵民間企業與新能源汽車製造商合作擴建充電基礎設施，以解決用戶對充電設施不足的擔憂，進一步推動新能源汽車的應用。

除了中國新能源汽車市場的未來發展將持續受到政府支持政策的影響外，最近拜登政府發佈的新規有可能在全球範圍內對電動汽車產業帶來深遠的影響。這些新規的實施將可能引發汽車行業供應鏈的調整，並使美國在電動汽車產業方面取得更大的控制權。此舉可能為美國製造商帶來新的機遇，並對世界範圍內的新能源汽車市場競爭格局產生影響。

歐盟（EU）在之前也宣佈啓動了一項重要的調查，即對中國電動車（EVs）進行反補貼調查，這一調查旨在解決市場扭曲、政策平衡、貿易不平衡和技術競爭等問題，涉及到了包括動機、可能的影響以及受影響的車企。但這也意味著中國境內的製造商未來需要面臨更高的生產成本和技術挑戰，尤其是在電池技術領域。這些變化將在未來幾年對消費者的購車選擇和購買意願產生影響，並在一定程度上塑造未來的新能源汽車市場格局。

隨著各項政策的落地，我們也將見證中國新能源汽車市場在智慧化、多元化和市場擴大方面持續取得進步，同時也將對整體的交通和能源結構產生重要影響。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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