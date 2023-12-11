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冬季幼兒病毒性腸胃炎盛行 預防病毒上身5大妙招

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

【文．林欣宇】

冬季除了好發呼吸道疾病，也是腸胃道傳染病流行的季節。急性腸胃炎的病因多半是由細菌或病毒引起，其中又以諾羅及輪狀病毒最為常見，任何年齡層均可能受諾羅病毒感染，而輪狀病毒則是引起5歲以下幼童腹瀉最常見的原因。病毒性腸胃炎的傳染途徑除了食入受污染的食物、水或使用不潔的餐具而得病之外，還可能透過吸入病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫等方式感染，且腹瀉停止後48小時內仍具有傳染力。

冬季為諾羅病毒及輪狀病毒主要流行季節，依據疾病管制署資料顯示，臺北市近2年通報腹瀉群聚亦有高達76%案件發生於11月到隔年3月間，其中有81%為諾羅病毒引起，統計臺北市111年11月至112年10月腹瀉門診就診率最高為嬰幼兒(0至4歲)佔全年齡9.8%，其次為孩童(5至9歲)佔全年齡8.3%。

馬偕兒童醫院李宏昌醫師特別提醒，父母照顧腹瀉孩童常見的錯誤觀念，應注意以下重點：1.腹瀉時水分、養分流失，更要及時補充水分及預防電解質失衡，避免脫水。2.運動飲料因含糖量高，電解質含量低，不適合用來補充電解質，應以口服電解質水溶液為主，並適時就醫治療。3.腹瀉期間6至24小時補充口服電解質溶液，24小時後改喝適當乳糖濃度或無乳糖配方奶補充能量，母乳哺育者可續餵母乳。4.依醫師處方適當使用藥物，勿自行服用止瀉劑。

北市衛生局說明，病毒性腸胃炎的典型症狀包括水瀉、嘔吐、頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸痛等症狀，通常於感染後1至3天出現症狀，持續時間約為1至10天。腹瀉所引起的體液及電解質流失可能造成嬰幼兒脫水、電解質不平衡，進而引發抽搐，甚至危及生命。北市衛生局提供預防病毒性腸胃炎5大妙招，讓幼兒遠離病毒不腹瀉：

「備餐進食前洗手」：備餐、進食前、如廁及照顧病人後以肥皂或洗手乳正確洗手。

「食材乾淨要煮熟」：食物徹底清潔、充分煮熟及與他人共食使用公筷母匙。

「居家消毒環境守」：清潔居家環境及病患嘔吐物、排泄物請勿只用酒精消毒，應使用1:50漂白水(1,000ppm)擦拭消毒環境；嘔吐物及排泄物可使用 1:10漂白水(5,000ppm)灑在嘔吐物上靜置30分鐘後，清除後再以清水擦拭或沖洗，以降低傳播的風險。

「哺乳營養好吸收」：餵哺母奶可提高嬰幼兒免疫力。

「清潔防護保護我」：處理病患排泄物或嘔吐物時，請配戴口罩及手套以避免被感染。

北市衛生局呼籲，病毒性腸胃炎傳染力強，易在各年齡層中傳播，一旦出現嘔吐和腹瀉等疑似症狀時，應儘速就醫並在家休息，注意水分、電解質及營養補充幫助腸胃道細胞的修復，注重環境清潔，以防將病毒傳染給家人或朋友，且症狀解除48小時後才返回上班或上課。

臺北市提供補助出生滿6至32週內嬰兒輪狀病毒口服疫苗預防病毒感染，攜帶兒童健康手冊及健保卡至臺北市131家特約醫療院所接種，將可現場折抵疫苗補助費用，有關輪狀病毒口服疫苗特約醫療院所清單及資訊，可至北市衛生局官網/主題專區/傳染病防治/輪狀病毒口服疫苗專區查詢。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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