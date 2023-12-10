帳戶多1000萬人民幣！引發網友熱議
【文．王佳琦】
近日浙江省寧波市的一位陳姓女子登入寧波銀行APP後驚訝地發現，自己的帳戶竟多了1000萬人民幣（約新台幣4416萬元）。陳女隨即截圖並在微博上分享，引起網友熱議。據《上游新聞》報導，每次更新帳戶餘額時，數字都不一致，陳女看到了其他客戶的財富情況，甚至可以查看別人的帳單名目，引起隱私擔憂。
根據截圖，陳女的帳戶資產總額顯示為10000017.79元，其中包括17.79元的活期金額和1000萬元的投資金額，投資品種為「精選理財，穩穩的幸福」。當消息曝光後，網友紛紛留言開玩笑或建議她盡快處理。
對此，寧波銀行發表回應指出，這是內部系統升級維護的結果，目前顯示已經恢復正常。儘管系統BUG引起了一時的混亂，但寧波銀行確保用戶的資金安全不受影響，並呼籲用戶放心使用APP。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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