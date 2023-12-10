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打造「在苗栗．好食農」幸福城市 食農教育推動計畫正式啟動　

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／苗栗縣政府提供
圖／苗栗縣政府提供

【文．林欣宇】

全民「食農教育」正如火如荼在全國推廣，縣政府基於苗栗是農業大縣，近年積極攜手農漁會和學校等單位全力推動食農教育，已有可觀成果；而為打造苗栗縣成為中北部食農教育指標性地區，縣府7日由縣長鍾東錦率領各界舉行食農教育推動計劃啟動儀式，並展現今年度推動成果，讓全民感受到「在苗栗．好食農」，打造苗栗為幸福城市！

苗栗縣政府攜手府內10局處、20家縣鄉鎮市和地區農漁會，一同協力推動食農教育，並協同民間單位代表及專家學者成立「苗栗縣食農教育推動會」，盤點並整合縣內食農教育資源，制訂苗栗縣食農教育五年推動計畫，逐步推動：友善農業，地產地消優先原則、提升消費者食農意識、並接軌永續發展及縣內豐富的文化行旅資源、使食農教育推廣普及至縣內外。

經過一年的試辦和滾動式修正，縣府今日在縣政府大廳正式舉辦「苗栗縣食農教育推動計畫啟動儀式」，由縣長鍾東錦率領推動會相關人士，正式宣告苗栗縣食農教育推動計畫的落實外，現場安排2023苗栗縣食農教育成果展，展示各地方今年度的推動成果，各單位為苗栗縣拚上典範藍圖，厚植台灣食農軟實力，為食物、農業、土地、綠色生活共創「苗栗食農教育新願景」。

縣長鍾東錦表示，食農教育從中央到地方都相片重視，而苗栗縣是農業大縣，縣府鼓勵鄉鎮市發揮特色，要求學生營養午餐盡量吃到在地食材；另外，隨著全球氣候急遽變遷，農作物栽種的方法、時間和季節都需要調節，未來要求食農教育需深入家庭和學校，增進國人知識外，讓飲食更健康，人人覺得住在苗栗是幸福的！

農業處指出，為打造苗栗成為中北部食農教育指標性地區的願景使命，以「生產教育」、「消費教育」、「文化教育」為三大核心，並按對象區分「學齡教育」、「全民教育」、「從業人員教育」三大類型，建立九宮格食農教育系統，串聯學校、社區組織、從業人員、地方以及文化節慶活動等相關教學資源，促成全民對土地及在地農業發展的支持及認同，逐步構建一個立體而全面的食農教育推動體系，使苗栗縣成為我國食農教育主力基地。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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