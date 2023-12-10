用過去豐沛現在，用和平守護未來 今昔･驚喜－2024「臺南400」正式啟動！

【文．林欣宇】

2024年臺南將迎來「臺南400」系列行動，臺南市政府於今(7)日舉行「臺南400啟動暨形象影片」發布記者會。會中首次對外發表「臺南400形象影片」，並闡述「臺南400」十大必看亮點，正式為「臺南400」行動揭開序幕，也宣示臺南這座擁有深厚歷史底蘊與人文脈絡的城市，以此迎接下個百年創新世紀的到來。明年將會有貫穿全年度的精彩展演活動與文化建設，邀請國人及全球旅人們一起造訪臺南，見證古都嶄新未來式。

臺南市長黃偉哲表示，臺灣於1624年捲入大航海時代的波瀾壯闊，荷蘭人航抵安平建立貿易據點之後的400年來，族群與文化間的碰撞、衝突及融合未曾停歇，也奠定臺南擁有面向世界開放和交流的悠久傳統。2024年迎來「臺南400」，它不僅是一場大型城市行動，而是一場以「臺灣歷史」為根基，以「臺南文化」為底蘊展開的國際行動。

臺南市文化局局長謝仕淵提到，臺南作為一座多元文化並立共生的城市，我們站在反思往昔歷史的基點，正視過去的殖民歷史、反省各波外來者對原住民造成的傷害。我們重新整理、審視臺灣先民的辛勤與奠基下來的文化基礎，期望回應當今世界對於追求和平的普世價值，「用過去豐沛現在，用和平守護未來」！

2024年「臺南400」系列行動，將整合臺南豐富的文化、觀旅與各產業資源，以包含文化大展、客家大展、原住民族群文化展、城市展、未來生活館及教育的時空旅行展在內多種動、靜態展演，揭示在地社會充沛多元的文化能量，帶動城市轉型再創新，大步迎向未來的下個百年，誠摯邀請全球各地的朋友，明年共同來臺南交陪，參與臺南400的過去、現在與未來！。

從2月台灣燈會、3月臺灣國際蘭展、8月台灣文化創意博覽會及10月台灣設計展等國際型展會，「臺南400」不僅是橫跨全市府各局處的行動，號召民間共同響應的民間參與計畫、視覺識別授權，更多面向展現民間能量的爆發力。包含「臺南400」八大策展主題及對應活動等相關資訊，請上官網（https://tainan-400.tw/）查詢。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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