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「貓纜跨年派對」搭乘煙火車廂 共迎2024

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

【文．林欣宇】

臺北捷運公司與臺北市貓空休閒產業社區發展協會持續攜手合作，推出貓空歲末重磅活動-「煙火車廂」，去年開賣即秒殺，上次痛失機會的朋友，今年請務必把握。12月8日上午9時起，於ACCUPASS網站準時開搶，「煙火車廂」每組售價9,999元，「非煙火車廂」每組8,888元，每組最多5位民眾參與，數量有限，動作要快！

搶購成功的幸運兒，當日可安排行程漫遊貓空，晚間至貓空儲車區享用茶燻派對、聆聽天籟美聲、參與勁歌熱舞，搭上「煙火車廂」俯視101煙火秀，與親朋好友在臺北的夜空裡，共迎2024年。

「貓纜跨年派對」活動豐富可期，參與民眾從31日晚間7時即可入場，首先安排導覽行程解密貓空纜車，深入探索纜車營運及維修作業；結束精彩的導覽後，貓空站儲車區搖滾變身派對現場，將各種茶品入菜，參與貴賓可以茶香佐美景，享用充滿貓空特色茶香佳餚，品幾杯茶韻濃厚的雞尾酒，欣賞貓空的靜謐與靈動。

為增加活動氛圍，邀請金曲獎最佳新人入圍歌手-阿布絲，用來自花蓮的天籟美聲熱情獻唱，邀請表演藝術家班特先生，發揮拿手好戲與現場嘉賓熱鬧互動，歌手Louis Tsai帶來勁歌熱舞，將派對歡樂氣氛提升到最高點，準備迎接最high跨年倒數!

派對過後，最接近2024年的這一刻，眾所期待的貓纜跨年「煙火車廂」登場，參加貴賓登上22部「煙火車廂」，在煙火施放期間，「煙火車廂」將放慢行駛速度，讓大家體驗從海拔260公尺的高空俯視臺北夜景、遠眺101煙火大秀，感受獨一無二的高空倒數跨年。

近年貓空纜車一躍成為新興夜景觀賞景點，本次還加碼4部「非煙火車廂」，報名民眾可以在非煙火施放時段，無限次搭乘貓空纜車，再到貓空儲車區品嚐茶品佳餚，體驗最美的貓空夜景。

相關資訊可洽詢本公司24小時客服專線：（02）218-12345，或臺北市民當家熱線1999(外縣市02-27208889)或瀏覽本公司網站（https://www.metro.taipei/）。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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