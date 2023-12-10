不再忍耐頻尿困擾！尋求專業治療 恢復生活品質

【文．林欣宇】

根據最新的國際尿失禁學會(International Continence Society)定義，只要自覺解尿頻率較平常增加即可被稱為頻尿。嚴重的頻尿會影響生活品質，引起焦慮、心情憂鬱，並導致外出時需頻繁找廁所，甚至不敢參與社交活動。

女性頻尿原因多種多樣，包括泌尿道感染、膀胱過動症、間質性膀胱炎以及更年期生殖泌尿症候群等。除了頻尿外，上述一些疾病還可能伴隨下腹疼痛、急尿或尿失禁。通常，這些疾病可以透過問診和簡單的檢查進行區分，而當症狀複雜時，則需要進一步的檢查，例如尿動力檢查和膀胱鏡檢查，以進行更深入的診斷。

根據不同病因，頻尿治療方式也很多樣。大多數患者可以透過調整生活習慣和口服藥物有效改善症狀。對於藥物治療反應不佳的患者，現在也有更進階的治療選擇，包括膀胱內肉毒桿菌素注射和脛神經刺激術，均經證實具有良好的療效。此外，近年來許多低侵入性且副作用較少的治療方式也不斷發展，如陰道雷射、磁波儀、膀胱內高濃度血小板血漿注射等，在頻尿治療上也占有一席之地。

許多頻尿患者常因不好意思就醫或不知該找哪一科醫生而忍受著疾病帶來的不適。臺北市立聯合醫院仁愛院區婦產科主治醫師張家華表示，若有頻尿症狀，建議至婦產科中的「婦女泌尿專科」就醫，由專業醫師進行評估，找出頻尿的原因並提供適當治療。臺北市立聯合醫院仁愛院區設有婦女泌尿暨骨盆底治療中心，擁有完善的專業人員和設備，專門為女性泌尿疾病提供全面的診斷評估與治療，期望能協助患者早日擺脫女性泌尿疾病所帶來的困擾。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

AI驚呆世人：不被祝福的愛？

敗選……沒收保證金的合理性在哪？

自媒體時代的被遺忘權

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】