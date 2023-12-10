國戰會論壇／年輕族群不是選舉工具人

【文．黃惠華】

台灣離總統大選投票還有月餘時間，根據《紐約時報》報導，候選人聚焦在誰能處理台灣和中國的關係波動，以及對戰爭風險的擔憂之際，台灣年輕選民傾向關注攸關生計的日常議題，許多介於20多歲和30多歲間的選民表示已厭倦地緣政治、渴望選戰更聚焦在國內切身相關生活需求，這些對兩大政黨表示失望、挫折感深的年輕選票動向，已成為可能左右選舉結果卻難以預料的變數。

《紐時》以「台灣選舉外卡牌變數：挫折的年輕選民」（The Wild Card in Taiwan’s Election: Frustrated Young Voters）為題報導，在最近台北一場論壇中，台灣年輕選民對兩位總統候選人提出的問題聚焦在租金、電信詐騙和投票年齡等日常議題。

在採訪中，這些年輕選民提到住房成本上漲、收入成長緩慢和職業前景受限，還有許多人對台灣藍綠兩大主要政黨表示失望。這種情緒已協助推動第三勢力「台灣民眾黨」竄起，其在民調中獲得支持的原因，部分在於因為民間對生計議題的挫折感，尤其這種情緒瀰漫在年輕人之間，儘管藍綠兩大黨也推出相關政策方案，承諾應對這些焦慮不安，卻難以吸引年輕選民。

雖然民進黨總統候選人賴清德在民調中佔優勢，觀察民意趨向，賴清德在青年族群的優勢早已失去競爭優勢，想必賴清得深知，他的個人特質與形象，很難吸引年輕人的眼球，但是為了挽回聲望，賴清德試圖改變自己，上搞笑網紅節目，積極與青年團體博感情。

曾幾何時，曾經是民進黨「忠誠工具人」的年輕族群，卻逐漸流失，逼得賴清德還得戴上面具，用搞笑方式拉近年輕人的距離，問題出在哪呢?

青年族群 總是被當作選舉工具人 不得民心

根據2023年12月5日關鍵調查有限公司「2024年總統大選選情評估」最新調查結果顯示，民進黨「賴蕭配」以30.8%支持率領先，國民黨「侯趙配」獲22.3%居次，民眾黨「柯吳配」21.3%暫居第三，25.6%無明確意見。根據交叉分析結果，在年齡別中，20-39歲有40.9%支持柯吳配、24.0%支持賴蕭配；40-59歲有31.7%支持賴蕭配、30.1%支持侯趙配；60歲以上有37.3%支持賴蕭配、28.6%支持侯趙配。

《紐時》分析，過去民進黨通常贏得多數年輕選票，但在蔡英文總統執政2屆後，民進黨不再新鮮。觀察賴清德青年支持度，總是遠低於柯文哲，除了缺乏吸引力之外，觀察過去每次選舉，民進黨屢屢拿青年出來炒選舉議題有關，像是2022年地方選舉，民進黨把18歲公民權公投綁大選，花大錢辦公投，勞民傷財，不但不得民心，更失民心。

青年族群雖然可以影響社會的發展進程，但是每到選舉推出的青年政策，都以應急、選票為考量，越來越多的民眾懷疑其必要性。然而，在當代台灣社會結構之中，青年族群通常被當作沒有生產力的社會主體，是需要被保護的弱勢者。儘管在高度競爭的社會之中，年輕族群著重在個人自我實現，比得到社會的認同更重要。

對於青年群體來說，為了追求自我成就，還得面對不斷變遷的社會挑戰，迫使年輕族群意識到生存的問題，包含薪資結構、就學、就業、買房等現實壓力，年輕人為了適應社會，必須克服障礙融入不斷變化的社會結構之中，一方面要生存一方面還要有與風險共存的技能（貧窮、疾病等問題），台灣年輕人壓力真的很大，包括建立家庭、生育現實挑戰，甚至很多人為了追求更好的生活，必須離開台灣的家，尋找其他國家工作，結果淪為被騙的待宰豬仔青年問題是一個嚴肅問題，

青年政策的目標不是發展建設性的活動形式，將年輕族群單獨列為需要特定支持的社會群體的原因問題仍不清楚。政府本身就缺乏具體青年政策的概念，在青年政策的幌子下，提出了一套典型的官僚主義行動，用作政策買票。每到選舉，媒體與執政當局都喜歡炒作年輕人話題，選後拿到執政權之後，政府在推動青年政策，卻成為了無感施政。

追根究柢，年輕族群從來都不是政治最前沿的議題，只是選舉的材料。根據統計，20至34歲民眾占台灣人口1/5，此外，在2020年選舉中，年輕族群選民的投票率約在7成。因此提醒各政黨候選人，不要再把年輕人當作選舉工具人，年輕人的失望與覺醒，不再是某特定政黨「忠誠的工具人」。

此外，青年朋友們也要意識到，世界上沒有任何一個青年組織，可以取得政治成功或成為建設性的社會力量。年輕族群必須為自己爭取利益，需要新的運動與新模式，而不是等著選後被切割、無視。

※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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