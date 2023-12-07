「掌中說戲、戲在掌中」 臺東縣警察局少年隊至美和國小法治教育宣導

【文．吳芳文】

布袋戲又稱掌中戲，是我國傳統文化的重要的一環，雖起源於閩南泉州，但卻在臺灣發揚光大。所謂「十指弄成百萬雄兵，十指搖動古今事由」就是對掌中戲最好的詮釋。因此，掌中戲所扮演的角色，與宗教信仰、天地神人關係，經濟時令與文化價值的傳承有相當緊密的關係。

日前臺東縣政府教育處補助民間團體「五洲掌中戲團」，至校園做一系列演出活動，以傳承傳統文化活動。臺東縣警察局少年隊小隊長施學坤、偵查佐王一飛、少輔員林世倡及志工等人，配合該項活動前往臺東縣立美和國小設攤，宣導反毒、識詐及法治教育等一系列犯罪預防工作。與現場50餘位師生，以運用實際案例的講解方式宣導，並發送各種宣導品，讓該校師生能瞭解毒品對身體的危害，及新興的詐騙手法。更希望同學們能在掌中戲中，所演釋的忠孝節義劇情襯托下，能明瞭法治教育的真諦。

臺東縣警察局表示，法治教育的主要目的，不只是要教導學生應遵守法律規定，更是對違法時應負的法律責任有所警惕。因此，在宣導校園法治時，能搭配更生動、活潑及帶有文化氣息的表演活動，相信對法治教育的宣導工作，能有相得益彰及相輔相成的最大功效。

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