柯文哲將被棄保！？ 靠這招振衰起敝
【文．陳曉玫】
自從藍白正式分手後，媒體不斷看衰民眾黨總統候選人柯文哲，甚至鋒燦傳媒就直接做一份民調指出，若發生棄保「柯盈配」，恐有15.2%轉投賴蕭配、24.2%轉投侯康配。不知道智商157的柯文哲知道自己4成選票將被棄保，心裡作何感想，台灣選民最關注的恐怕還是：棄柯保誰贏天下？
柯文哲真的很優秀，否則也不會成為台大器官移植小組的靈魂人物，更創下讓病患連續使用葉克膜117天再移除，成功復元的世界紀錄，而他自然也是素人參政的成功典範。但，一路走來的一帆風順，讓他自視甚高、眼睛長在頭頂上，錯過最好的TIMING，現在甚至可能慘遭被棄保的命運。若真被棄保，民眾黨不僅喪失總統大位，可能立委席次都將寥寥無幾，也許將是下一個泡沫化的政黨。
柯文哲和民眾黨究竟有沒有救呢？過去柯文哲犯最大的錯，就是講話太快、決策太快，因此造成很多的風波，古人有云：「以子之矛，攻子之盾」，所以接下來若柯文哲真能放下身段，少說話、少批判、多思考、謙沖為懷的接納旁人的意見，奉行老二哲學，也許還能振衰起敝，也許聯合內閣還能卡個關鍵少數的角色，否則下一個項羽就是他──無顏見父老，烏江夜徘徊。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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