國戰會論壇／美中科技戰與地緣政治交鋒 會有贏家？

【文．蔡鎤銘】

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）12月2日參與加州西米谷舉行的年度國防論壇「雷根國防論壇」時強調，「北京是我們有史以來面臨到的最大威脅」，她說：「中國不是我們的朋友」。她還敦促美國國會議員、矽谷和美國的盟友，一同阻止中國獲得對國家安全至關重要的半導體和尖端技術。

美國對半導體與人工智慧領域的加強管制，已經成為國際科技舞台上備受關注的焦點。從10月17日，美國商務部工業安全局（BIS）發布了超過400頁的文檔，其中涵蓋了先進人工智慧晶片對中國管制的範圍。這一舉措將NVIDIA（輝達）的頂尖人工智慧（AI）GPU，例如A100和N100，納入管制之列。

為了符合規定但仍可供應給中國客戶，輝達只好推出可以達標的A800和N800。只是，這次管制卻把A800、N800、L40S、L40以及遊戲顯卡GeForce RTX4090都含括進去，讓輝達等公司又只能鎩羽而歸。其中，GeForce RTX4090雖然主要用於超高性能遊戲，但同樣具備人工智慧應用的潛力。據BIS解釋，只要能證明僅用於遊戲，才能獲得出口許可。

沒有緩衝期的管制

此次管制不僅影響了輝達，還包括AMD的MI250、MI300和英特爾的Gaudi2。值得一提的是，英特爾的CEO季辛格曾對中國市場銷售Gaudi2表示滿意，但卻最終成為了管制對象。與以往不同的是，新規定通常會設定一個月的緩衝期，但這次管制卻罕見地當日即施行。這一系列舉措引發了人們對未來美國可能加強對半導體和人工智慧領域管制的議論與猜測。

美國強化對中國半導體和AI相關產品的管制是當前國際科技競爭與地緣政治之間的複雜交匯。隨著美國不斷加強對這些領域的管制，影響力開始在全球範圍內顯現。具體來說，近期報導指出華為的Ascend 910B在性能上與輝達的A100相當，這表明中國在AI晶片領域的技術進步和自主研發能力的提升。

美國商務部長雷蒙多在此次管制中對輝達等公司進行了具體點名，強調了限制對中國出口的技術。她承認了企業追求利潤的行為，但也強調國家安全的要求，「這並不是多有效」。當討論管制策略時，需要謹慎權衡和充分考量，因為過度的管制可能對科技創新產生負面影響。

畢竟，科技發展往往需要全球範圍內的合作和交流，過度的管制可能導致合作減少，阻礙了解決全球性問題的能力，使得各國傾向於自主發展技術，導致技術碎片化和資源分隔。此外，過度管制也可能壓抑科技企業間的競爭，抑制新創公司的發展，甚至阻礙新技術和觀念的引入。這可能對全球科技進步造成障礙，也削弱了科技領域的多元性與創新性。

擔心被中國用於軍事用途

雷蒙多12月2日在「雷根國防論壇」上表達對北京的警戒。她將中國視為美國所面臨的最大威脅之一，特別是在半導體和人工智慧領域。她強調對半導體和先進技術的出口管制是為了防止這些技術被中國用於軍事用途。雷蒙多還指出，今年10月，她公布了一系列向中國出口先進晶片的限制，特別是用於開發人工智慧的晶片。中國商務部抗議稱，這些管制措施是「不當的」。

「我們不能讓中國獲得這些晶片」。雷蒙多說，「我們將拒絕向他們提供我們最尖端的技術」。她表示，「我知道在座的一些晶片公司的首席執行官對我這麼做，有些不滿，因為你們正在損失收入。這就是生活，保護我們的國家安全比短期收入更為重要」。

在討論電動車是否成為下一輪管制對象時，需要注意其在國家經濟、科技實力和能源結構轉型中的重要性。電動車技術的快速發展和全球市場的廣泛應用，對於製造業轉型、創造就業機會、能源使用和環境保護都扮演了關鍵角色。

此外，電動車技術也在全球範圍內推動能源結構轉型，應對氣候變化，同時也在科技創新和國際競爭方面發揮著重要作用。因此，對於電動車是否被列入管制對象，需要仔細考量其對全球科技和經濟發展的影響，以及其在可持續發展中所扮演的角色。

在電動車的發展方面，其對環境和氣候變化有著重要積極的影響。作為減少碳排放和實現清潔能源轉型的重要途徑，電動車的普及應用可為氣候變遷挑戰提供有效的解決方案。然而，電動車產業的崛起也使得半導體、電池技術、充電基礎設施等多個領域成為國際競爭的焦點。這些技術的發展和應用相互聯繫，共同支撐著電動車產業的完整供應鏈。

而若其中任何一環遭到管制或限制，將對電動車產業的發展和全球供應鏈產生重大影響。例如，對於電池技術的限制可能影響電動車的續航里程，限制其發展潛力；而半導體和控制系統的管制可能影響電動車的智慧化和自動化發展，制約其性能和安全性。

美國是否對電動車產業加強對中管制，可能取決於多重因素。其中一個重要考量因素是關鍵技術的安全性和敏感性。例如，電動車所涉及的電池技術、控制系統和自動駕駛等技術，對於國家的安全和隱私具有關鍵意義。

這些技術的安全和穩定性，不僅關乎個人隱私保護，也牽涉到國家在能源安全和智慧交通方面的整體發展。同時，地緣政治和貿易競爭也是影響美國是否會加強對電動車產業管制的因素之一。美國可能會基於自身國家利益和技術安全性考慮，以及與其他國家的競爭壓力，來評估是否採取加強管制的措施。

如果將電動車納入管制範圍，可能對全球電動車市場和技術創新產生不利影響。電動車產業的全球供應鏈和生態系統緊密相連，形成了一個高度互聯的生態環境。過度的管制可能會導致技術交流受限，影響各國間的合作和知識分享，進而限制電動車技術的發展。

如果電動車的關鍵技術受到過度限制，可能將對全球電動車行業的創新和發展構成挑戰，這包括電池技術、智慧控制系統、充電基礎設施等方面。此外，管制可能導致供應鏈中斷和技術分隔，進而降低電動車市場的競爭性和創新性。

綜合考量，未來電動車是否成為下一輪對中國管制的對象，牽涉到多方面因素，其影響不僅僅局限於技術領域，也涉及地緣政治、經濟、國家安全等諸多層面。技術發展方面，電動車在環境保護和氣候變遷上有著積極作用，也是實現能源轉型和減少碳排放的關鍵工具。地緣政治上，電動車產業已成為全球競爭的重要焦點，涉及半導體、電池技術等多項關鍵領域，其發展與國家經濟實力和科技創新息息相關。

值得注意的是，過度的管制可能會對全球電動車市場和技術創新產生不利影響。電動車產業的全球供應鏈和生態系統相互聯繫，過度限制可能限制技術交流，對產業的發展產生負面影響。在競爭日益激烈的今日，國際社會需要更多合作和共用，而不是僅僅一味的限制和封鎖。因此，美國應更需要建立開放、透明和包容的合作機制，確保科技和產業的健康發展。

對國際社會而言，需要更多的合作和共商共建。確保科技和產業的健康發展同時也是保障國際間的公平競爭和互惠共贏的重要一步。為此，需要各國共同努力，以確保科技的自由發展不受不必要的阻礙，同時實現全球科技發展共贏，為人類社會的永續發展做出更多貢獻。

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