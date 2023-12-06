胖妹胖弟看過來！醫師教你逆轉代謝症候群 過5成圓圓有改善

【文．林欣宇】

逆轉代謝症候群，超過2,100家診所、3,500位醫師投入

代謝症候群是一種慢性病，罹患代謝症候群的病人後續發生心血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂的風險，比一般民眾高出2至6倍，因此由醫師找出健康檢查數值異常民眾，幫助民眾掌握代謝症候群的危險因子(腰粗、肥胖、吸菸、不運動、不健康飲食)，教會病人疾病自我管理的方法，是控制疾病進展的重要關鍵。

衛生福利部國民健康署與中央健康保險署聯手自111年7月起推動「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，至112年10月底，已有2,100家診所、3,500位醫師參與計畫，專業指導9.7萬名民眾管理健康，特別從病人個人的慢性病危險因子與病人共同討論，再提供專業指導。疾病管理重點有別於過往由醫師單方面建議或用藥，而是強化病人改善不健康生活型態，共同研議可行做法及訂定達成目標，提高民眾參與及改善疾病的成功率。

8成腰圍過粗或肥胖，接受管理後5成以上有改善

代謝症候群是三高（血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高）加二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），5項中符合其中3項則代表有代謝症候群。目前計畫管理的病人中，有超過8成腰圍過粗或肥胖、超過8成血壓偏高、7成5三酸甘油脂偏高、7成高密度脂蛋白膽固醇偏低、超過5成飯前血糖偏高，約2成有吸菸行為。經醫師依民眾的健康狀況提供生活型態改善指導，再由診所團隊追蹤並評估6個月後改善情形，超過5成個案改善腰圍過粗或肥胖現象；有吸菸者管理後約3成（28.6%）自述已無吸菸。此外，為確保民眾建立健康行為，診所仍會定期提供追蹤管理。

醫師蓋𠢕教 超過7成參與計畫民眾表示更健康

診所醫師評估民眾不良生活型態，指導改善造成慢性病的危險因子，調查參與計畫民眾意見回饋，超過7成表示參加管理後更健康，且有近9成認為，醫師與專業人員衛教的內容對健康管理很有幫助。國民健康署吳昭軍署長表示，強化防治慢性病危險因子衛教指導，改變民眾過往就醫偏重用藥的習慣，養成良好健康生活習慣才是健康長壽的重要關鍵!「醫師蓋𠢕教」（台語諧音：醫師好會教）選拔及表揚活動，由醫界團體及縣市衛生局共同響應，推薦在地長期深耕慢性病防治的醫師，一起做好社區的健康守門員，幫助民眾重拾健康的生活。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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