快訊

柯文哲存款比去年多288萬元 陳佩琪也驚訝給答案

路透：義大利已致函中國大陸 表明退出「一帶一路」

胖妹胖弟看過來！醫師教你逆轉代謝症候群 過5成圓圓有改善

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／翻攝自太陽報
圖／翻攝自太陽報

【文．林欣宇】

逆轉代謝症候群，超過2,100家診所、3,500位醫師投入

代謝症候群是一種慢性病，罹患代謝症候群的病人後續發生心血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂的風險，比一般民眾高出2至6倍，因此由醫師找出健康檢查數值異常民眾，幫助民眾掌握代謝症候群的危險因子(腰粗、肥胖、吸菸、不運動、不健康飲食)，教會病人疾病自我管理的方法，是控制疾病進展的重要關鍵。

衛生福利部國民健康署與中央健康保險署聯手自111年7月起推動「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，至112年10月底，已有2,100家診所、3,500位醫師參與計畫，專業指導9.7萬名民眾管理健康，特別從病人個人的慢性病危險因子與病人共同討論，再提供專業指導。疾病管理重點有別於過往由醫師單方面建議或用藥，而是強化病人改善不健康生活型態，共同研議可行做法及訂定達成目標，提高民眾參與及改善疾病的成功率。

8成腰圍過粗或肥胖，接受管理後5成以上有改善

代謝症候群是三高（血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高）加二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），5項中符合其中3項則代表有代謝症候群。目前計畫管理的病人中，有超過8成腰圍過粗或肥胖、超過8成血壓偏高、7成5三酸甘油脂偏高、7成高密度脂蛋白膽固醇偏低、超過5成飯前血糖偏高，約2成有吸菸行為。經醫師依民眾的健康狀況提供生活型態改善指導，再由診所團隊追蹤並評估6個月後改善情形，超過5成個案改善腰圍過粗或肥胖現象；有吸菸者管理後約3成（28.6%）自述已無吸菸。此外，為確保民眾建立健康行為，診所仍會定期提供追蹤管理。

醫師蓋𠢕教 超過7成參與計畫民眾表示更健康

診所醫師評估民眾不良生活型態，指導改善造成慢性病的危險因子，調查參與計畫民眾意見回饋，超過7成表示參加管理後更健康，且有近9成認為，醫師與專業人員衛教的內容對健康管理很有幫助。國民健康署吳昭軍署長表示，強化防治慢性病危險因子衛教指導，改變民眾過往就醫偏重用藥的習慣，養成良好健康生活習慣才是健康長壽的重要關鍵!「醫師蓋𠢕教」（台語諧音：醫師好會教）選拔及表揚活動，由醫界團體及縣市衛生局共同響應，推薦在地長期深耕慢性病防治的醫師，一起做好社區的健康守門員，幫助民眾重拾健康的生活。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

新北泰山鐵皮工廠大火 黑龍捲橫掃天際

胖妹胖弟看過來！醫師教你逆轉代謝症候群 過5成圓圓有改善

聯結車開進校園 高雄鼓山內惟國小不一樣的校慶 交安體驗活動驚聲尖叫

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

延伸閱讀

代謝症候群罹慢病風險增6倍 國健署：自主管理是關鍵

你會量腰圍嗎？ 「慢病好日子」公布在醫療科技展實測結果

地方名人堂／台中代謝症候群收案率全台第一 曾梓展：盼中央提高民眾參與各項篩檢誘因

國家公園等169處擴大禁菸 國健署：違者最高罰1萬

相關新聞

胖妹胖弟看過來！醫師教你逆轉代謝症候群 過5成圓圓有改善

代謝症候群是一種慢性病，罹患代謝症候群的病人後續發生心血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂的風險，比一般民眾高出2至6倍，因此由醫師找出健康檢查數值異常民眾，幫助民眾掌握代謝症候群的危險因子(腰粗、肥胖、吸菸、不運動、不健康飲食)，教會病人疾病自我管理的方法，是控制疾病進展的重要關鍵。

蔡總統的逗貓棒

蕭美琴，她是台灣史上第一位女性駐美大使，在美期間曾說要用「戰貓外交」對抗中國的戰狼。蕭美琴愛貓也把這個愛好傳給了蔡英文總統，讓總統官邸成了貓狗的快樂天堂。

國戰會論壇／民進黨「抗中保台」三種套路 還行得通嗎？

2024年總統大選只剩下40天，以目前的情勢觀察，最後恐將回歸「藍綠對決」的歷史輪迴，國民黨目前主軸鎖定民進黨的貪腐弊案，要將「討厭民進黨」聲量催化出來。而民進黨依舊透過執政優勢擦脂抹粉，最後勢必祭出「本土路線」的意識形態，拉高藍綠親中、抗中的「仇恨值」，最後勝負恐在人民的一念之間。

新北推永續農業 增加逾148萬碳匯收益

今(5)日是世界土壤日（World Soil Day, WSD），旨在宣傳健康土壤重要性及重視土壤可持續管理，在永續農業的發展下，減少對土壤的壓力除了能避免造成土壤退化外，更具有增進土壤碳匯的新時代意義，新北市農業局透過多項行動，增加超過148萬碳匯收益。

銘傳大學牽線 韓國忠清南道率團來台與新北合辦社福國際論壇

由新北市社會局與銘傳大學、韓國忠清南道社會服務院，於日前聯合舉辦「2023韓國與台灣社會福利國際論壇」，並簽署合作備忘錄。在論壇中忠清南道分享韓國兒童照護政策的現況及挑戰，如少子化與高齡化趨勢、城鄉差距資源分配等現況，要如何克服與努力，和新北市似乎雷同。新北市則分享培力兒少參與政策規劃，讓政府聽取兒少意見與交流等經驗。透過論壇，臺韓雙方彼此深入了解，並相互借鏡學習。

學甲多功能動物保護教育園區動土 期望成為地方亮點

為解決學甲地區人犬衝突問題，臺南市農業局動保處規劃多功能動物保護教育園區，選址於荒廢閒置的學甲第六公墓原址。經過多年與當地居民、專家學者的溝通與設計，該園區於112年12月5日舉辦動土祈福儀式，祈求工程順利進行。預計於114年12月完工，該園區將優先收容學甲在地遊蕩犬，同時提供寵物公園化設計，供在地居民休憩運動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。