【文．石雨鑫】

蕭美琴，她是台灣史上第一位女性駐美大使，在美期間曾說要用「戰貓外交」對抗中國的戰狼。蕭美琴愛貓也把這個愛好傳給了蔡英文總統，讓總統官邸成了貓狗的快樂天堂。

台灣政壇有許多人愛貓秀貓，臉書、IG常常看到。蕭美琴愛貓成癡，近日跟賴副總統說，「這裡（競選總部）為什麼都是狗，沒有貓？只有一隻貓。」蕭美琴不僅戴著政界友人送她的彩虹貓胸針，戴貓圖案口罩，甚至說過要嫁給貓！

蕭美琴解釋「戰貓」外交的由來，因當時正要去駐美，被記者問到如何面對「戰狼」？她答：「那我就是戰貓」。

蕭美琴認為貓比狼還受到喜愛，貓吸引人的特質「平衡感」、「鑽過狹隘空間」、「9條命」，而且頗具代表性，也就是「戰貓」的國際外交之道。不過，貓性孤冷、不合群，忠誠度不及於狗，戰力跟狼無法相提並論。9條命代表什麼？難道光靠聽話就能做好美國外交嗎？

戰貓外交評價如何，恐怕是見仁見智，即使民進黨人很嗨，但是從裴洛西來台、去訪麥卡錫刺激中共解放軍的經驗來看，台灣海峽中線消失、被共軍艦機長驅直入周邊海域成就了外交戰貓，苦了台灣人民，可是大大不妙！蔡總統的逗貓棒，是喵喵叫還是哀哀叫？

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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