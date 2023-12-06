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學甲多功能動物保護教育園區動土 期望成為地方亮點

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
與會貴賓為學甲多功能教育園區動土。 圖／台南市農業局
與會貴賓為學甲多功能教育園區動土。 圖／台南市農業局

【文．林墨卿】

為解決學甲地區人犬衝突問題，臺南市農業局動保處規劃多功能動物保護教育園區，選址於荒廢閒置的學甲第六公墓原址。經過多年與當地居民、專家學者的溝通與設計，該園區於112年12月5日舉辦動土祈福儀式，祈求工程順利進行。預計於114年12月完工，該園區將優先收容學甲在地遊蕩犬，同時提供寵物公園化設計，供在地居民休憩運動。

園區總經費2.09億元，面積約2公頃，不僅包含動保教育館及動物收容館，還有多功能廣場區、運動設施、小農市集廣場、周邊綠化植栽、生態滯洪池等。農業局表示，園區建設將持續推動為在地共榮，包括特色公園與寵物公園等設施。園區注重教育功能，未來將成為環境教育場域，預計每年可吸引3萬人次參訪，希望成為學甲地區的亮點發展，並帶動大北門區觀光廊帶的建設。

農業局強調，學甲地區的遊蕩犬數量逐年減少，顯示各項管制措施取得成效。為進一步解決人犬衝突問題，各區公所也在評估設置遊蕩犬暫置區的合適地點，其中仁德區已成功規劃設立，以木屋式管理為主，由愛心人士協助集中餵養當地遊蕩犬。

農業局表示，市府高度重視學甲在地民眾的意見，已與當地居民進行多次說明與溝通。居住在附近的鄉親參與了施工前說明會，對園區的規劃和願景有了清楚的認識，並期待新的遊憩空間的建設。在園區建設期間，他們也將參與全民監工行列，一同期待這個多功能教育園區的順利落成。

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