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高齡化社會的「老人旅行觀」

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
國外常見孤獨老人的背包客(楊正寬)
國外常見孤獨老人的背包客(楊正寬)

【文．楊正寬】

最近我的幾個網路群組相繼瘋傳〈不旅行是衰老的開始〉及〈人老了為什麼盡量不要出去旅遊〉非常弔詭的兩個議題，而且都各自振振有詞的舉出堂而皇之的理由來自圓其說。我雖然是老人，但我不會靠邊站，因為這兩篇不詳作者的出發點甚善，也都是高齡化社會很好的思考議題，我今天提出來只是想讓我們老人家有省思或評估的機會，好為自己提供一個最適切的「老人旅行觀」。

首先第一篇〈不旅行是衰老的開始〉強調旅行有三大好處：

1、旅行可以永遠清新年輕，在陌生的風景中找到了全新的自己。因為人之衰老，不是因為年齡變大，而是因為心態不再年輕。旅行不在景區，就是在往景區的路上前進，所以會永保年輕。痛苦的人困在家裡不斷的抱怨；快樂的人四海為家不斷逐夢。

2、旅行可以重視舊情，出去看一看不同的地方，回來更珍惜熟悉的地方。旅者走遍異鄉，没有忘了家鄉；結交了新歡，没有忘了舊愛。一個真正懂得旅行遊覧的旅人，必然是非常清晰人生的價值何在；他知道什麼是生活的驛站，更清晰什麼是生命的歸宿。

3、腳力即生命力：人之衰老，從腳的弱化開始，旅行浪跡天涯，馬不停蹄，讓雙腿強勁有力。相對的，生命力也因之旺盛。

提出三大理由之後，他還強調：人都會老，只是老了要懂得享受美好的深度旅遊，不参加「上車睡覺，下車尿尿，到處買藥，回來丢掉！」的那種「起得比雞早，跑得比狗累，吃得比豬爛」的淺碟文化旅遊，那是對人生没什麼意思。他認為「旅遊，只要人對了，到那裡都好玩！」這就得先建立在挑選優質的旅行社、旅伴和「對的」旅遊團體！所謂「不再旅遊，是衰老的開始」，不是說一定要去浪跡天涯；「不再旅遊」可以解讀成「不再逐夢」；如果一個人整天忙著在網路曬幸福，卻没有去做讓自己幸福的事，這種自欺欺人的自閉生活，其生命將隨著日子的流逝而將更空洞、乏味而無趣。

至於第二篇持反面理由的〈人老了為什麼盡量不要出去旅遊〉，是登載在youtube的影音檔，我不會速記，年紀大了，聽力、打字略顯遲鈍，但我仍會試圖認真觀看，記錄下來，希望不要遺漏。他説：人老了為什麼盡量不要出去旅遊？三個原因告訴你答案，理由是：

老人旅行團(楊正寬)
老人旅行團(楊正寬)

1、容易水土不服。老年人適應能力會比年輕時候降低，倘若出去旅遊，更有可能出現水土不服的現象，即使沒有出現病症，身體的機能也可能會紊亂，作者說他有一位鄰居，自從退休後嘗試過一次旅遊，迄今為止再也沒有旅遊過，聽說是因為當時在當地感覺不舒服，即使去醫院也沒查出病症，等到回到家，沒過兩三天，身體不適就消失了，一方水土養一方人，去越遠的地方旅遊，需要越長時間適應，到頭來能不能適應還是未知數，因此儘量不要旅遊。

2、年紀越大越會加大發生意外的概率。上了年紀即使在家裡面行走也需要小心翼翼，熟悉的環境照樣需要防止磕磕碰碰，更不用説去人生地不熟的地方旅遊，在不熟地方萬一發生意外，周邊連熟人都沒有，我看過一個真實的報導，有一個老人由家人陪同去很遠的地方旅行，結果身體突然感到不適，雖然送去了醫院，但是沒有搶救過來，由於轉運遺體的費用高昂，只能在當地料理後事，年紀大了，不能逞能就不要逞，在家附近轉轉比較好，或去近郊遊玩，不至於出現始料未及的意外，連落葉歸根都成為奢望。

3、消費晚年的經濟實力。老了以後就會發現花錢的地方變多，賺錢的地方變少，因此要減少不必要的開支，旅遊就是生活額外的開支，只要動身，隨時隨地都得花錢，無論是住賓館，還是去吃飯，都是一筆又一筆的開支。老年人雖然有收入但遠遠不夠旅行的開支，以致過多旅遊開支，會讓老年人陷入經濟困境，因此建議平時到公園晨練或跳跳廣場舞就好。何況歐美都常生冷飲食，對老人腸胃健康有影響；以及不太懂外文，溝通困難，容易被騙；還有在國外的氣候及旅遊設施，也很不適合中國老年人。另外還有時差問題，道路錯綜複雜，在馬路行走會時左時右，各國不一，也都很不適合老年人出國旅遊。

顯然後者不贊成老人出國旅行的是中國大陸人的意見，特別他提出老人不宜出國旅行，儘管有很多理由，但最後就強調「中國山川河流，古物建築景區那麽多，交通又便利，又是在自己國土上，更適合老年人出遊。」還語重心長提醒老年人若真的要出國旅遊一定要考慮周全，包括：

老人旅遊安全最重要(楊正寬)
老人旅遊安全最重要(楊正寬)

首先就是身體的病痛，如患有風濕病、過敏性鼻炎、支氣管炎等的疾病，儘量就不要去空氣稀薄的高原地區，患頸椎病、腰椎病、腰肌勞損的避免選擇到山區旅行，有糖尿病、哮喘病、高血壓等病的外出前得先找醫生診治，並開一些旅遊在外要攜帶的藥物，以防路途中發病時及時服用。

其次是要理性消費，作者舉「2018老年人跟團旅遊消費升級報告」顯示，老年人與其他年輕人相比，50歲以後是旅遊時最捨得花錢的群體，國內外旅遊平均花費達到了3,115元人民幣，比其他群體高。退休後大家手上可支配資金寬鬆且自由，旅遊時容易被推銷，常會作出不理性的高消費行為。另一類不理性的低消費是選擇不靠譜的低價團，甚至「0」元團，低價團的背後，常會層層加價，或強迫購物，傷錢事小，傷人事大。

總之，旅行是為了要放鬆身心，充實生活，增廣見聞，豐富人生。年紀大了一定不要任性，要理性，才會「高高興興出遊，平平安安回家」。所以我一開始就說，我不會靠邊站，我會斟酌正反雙方提供的寶貴意見，建立起適合我自己最正確的「老人旅行觀」，去做好每一趟明智的旅行決策。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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