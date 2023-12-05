李家同國際觀專欄／荷蘭議員威爾德斯

【文．李家同】

荷蘭並不是一個常常上國際媒體的國家，一般說來，荷蘭相當平靜，但是最近一位國會議員威爾德斯(Geert Wilders)卻變成了國際新聞界的紅人。他創立了自由黨，他之所以受人注視，乃是因為他非常反對伊斯蘭教、想退出歐盟。他對伊斯蘭教的想法已經不是偏見，而幾乎是仇視，他甚至於贊成焚燒可蘭經。他多次被人控告散播具有仇恨的言論，有一次也被判刑，但不知何故，他從未入獄。最近他所屬的政黨在一次選舉中大勝，所以才引起國際媒體的注意。

威爾德斯在選舉中的順利，對歐盟的形象來說，絕對是負面的。歐盟一直認為自己是西方國家，有崇高的價值觀，仇視一個宗教當然和歐盟所提倡的價值觀格格不入。國人也應該注意這件事，尤其應該注意歐洲潛在的種族主義。幾乎所有的歐洲國家都認為自己是所謂的基督教國家，也都想保持住基督教文化。可是歐洲的伊斯蘭教徒卻在增加之中，所以歐洲發生好幾個因宗教而起的不幸事件。法國一個漫畫雜誌曾經將穆罕默德畫得不堪入目，因而引起這個雜誌好幾位成員被殺。德國仍然有新納粹黨，有些老師還會教學生如何做希特勒式敬禮。德國的反猶太情結至今仍然是政府所擔憂的。北歐國家也有好幾次公開焚燒可蘭經事件，可見得歐洲的確有少數人有非常偏激的種族主義。

國際媒體都說歐盟國家對荷蘭威爾德斯的大勝感到震驚，所幸他在這次選舉中不再強調過去所推行的反伊斯蘭教想法，反而大談如何振興經濟。可是他的側翼卻仍然有意無意中表示反對伊斯蘭教，投票給他的人大概不是因為他的經濟政策，而是贊同他在宗教上的想法。

歐洲的宗教領袖們絕大多數都是非常反對種族主義的，尤其基督教和天主教的神職人員更是如此，他們認為基督徒不可以對任何種族有任何的偏見，大家應該和平相處。遺憾的是，在歐洲，天主教和基督教的影響力是在減弱之中。

種族主義不同於種族偏見，種族偏見不見得有仇恨在內，種族主義卻會使人民產生仇恨，這對世界和平是非常危險的。希望荷蘭的威爾德斯現象是暫時性的，也希望荷蘭的知識份子能夠發揮影響力，減弱荷蘭人民的種族主義情結。

※轉載李家同教授臉書※

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