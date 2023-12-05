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柯文哲的七傷拳

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自柯文哲臉書
圖／取自柯文哲臉書

【文．陳曉玫】

雖說攻擊是最好的防禦，但是柯文哲總以他有亞斯伯格症為由去替自己走鐘的行為尋求解套，然而殊不知他使的是七傷拳啊，「傷人七分，損己三分！」難怪他的民調從過去的老二變成領老三便當。

12月3日《美麗島電子報》最新民調曝光，民眾黨總統參選人柯文哲、副手吳欣盈「柯盈配」來到17.7%的歷史新低，這就是柯文哲使出「傷人七分，損己三分！」七傷拳的下場，又傷到自己了。原因自然是本來開開心心的說要藍白合，卻因民調沒有共識、君悅開撕、藍白各自登記，柯文哲的「放心！藍白最後一定合」言猶在耳，最後正式宣告分手，這一整個過程讓柯粉轉為柯黑，因此民調斷崖式的下墜也不讓人意外了。

很多人問，藍白分手為何重傷的是柯文哲，侯友宜的民調雖落後賴清德，但卻沒柯P低，究其原因除了是柯文哲的大砲性格外，更因為柯P總是因為自身利益而轉換立場，比如大巨蛋案建商擅自更改設計圖引發安全疑慮，還在調查期間卻偷偷復工，柯P又私下與趙藤雄會面，讓人懷疑柯文哲為了金主的利益而犧牲市民權益？另外，用人也從任人唯賢到後來的用人唯親；還有兩岸立場的轉變，從墨綠支持台灣獨立並反對與中國統一，到兩岸一家親，再加上他的政治立場從政治素人，只打算做一任，後來連任，自組政黨參選總統，到現在藍白分手後民調大跌，這樣的結局算是被選民看破手腳吧！

「成也蕭何，敗也蕭何」，藍白分手，肇因柯文哲的反覆性格，而柯P又愛使七傷拳，他在新莊競選總部舉行的「小草粉絲見面會」時記者問他，以前他跟柯建銘很好，為何現在開始講對方壞話，柯文哲表示：「先講壞話的絕對不是我，是老柯先講的。」，不知道此話一出，會不會又傷到自己了？

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本文授權自獨家報導，原文見此

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