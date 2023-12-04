國戰會論壇／烏克蘭「戰爭依賴症」危機

【文．張明睿】

11月29日北約、烏克蘭外長會議結束，秘書長史托騰伯格在一個簡短聲明中表示，「烏克蘭的勝利不僅符合烏克蘭的利益，也是符合我們自己的安全利益，因此，你們能夠擊退俄羅斯軍隊，贏得成為一個在歐洲的主權獨立國家。」

這句話若從烏克蘭視角來解釋，烏克蘭利益的保證，在於擊敗俄羅斯，取得戰爭勝利後，烏克蘭方能擺脫俄羅斯關係，如此符合北約安全利益，烏克蘭方能成為歐洲的主權獨立國家。烏克蘭為了加入北約的政治目的，替北約的安全利益上做出了奉獻。可以確認俄烏戰爭中的烏克蘭，確是戰爭代理人角色。

大國競爭的時代，面對的是大國豐沛國力，要贏得戰爭勝利，並不是一件容易的事。挑釁戰爭或是發動戰爭者，必須要能反思雙方的力量。俄烏雙方國力並不對等，雖然烏克蘭自2014年便接受北約指導，依託城市、定居點、交通線，採分布式防禦，構築防禦工程，顯然這是不夠的。戰爭是連續系的運動，缺乏堅實的物質基礎，戰爭力量會很快面臨衰退趨勢。烏克蘭經過北約八年防禦建設襄助，很自然的將自身缺陷，轉而依賴北約的體系力量。

但此舉帶給烏克蘭在戰爭中的高度不確定與致命弱點。若說俄烏戰爭能給台灣甚麼啟示，應該直指烏克蘭這項的「戰爭依賴」絕症。

錯失和平時刻的俄烏

11月23日烏克蘭人民公僕黨(烏克蘭的執政黨)領袖戴維‧阿拉卡米亞，接受電視台採訪時，透露了烏克蘭遐想的勝利方程式。

2022年3月俄烏雙方在伊斯坦堡進行談判，俄方提出「烏克蘭永久中立安全協議」18條，為烏克蘭所拒絕，拒絕原因有三，其中最重要的一項，是英國首相強森的遊說。阿拉卡米亞回憶說，「他(強森)不會與俄羅斯簽署任何協議，他與澤連斯基會談時，告訴澤連斯基，我們開始戰爭吧！」澤連斯基選擇了相信西方承諾，中止了與俄羅斯的和平談判，透過布查多伊爾事件激勵仇恨。戰爭也就脫離了和平羈絆，邁向戰爭自身規律的發展。

俄羅斯特別軍事行動，初發階段，威懾性政治動機大於用兵的戰爭目的，俄羅斯和談代表相信，「這會迫使烏克蘭採取中立立場」，沒想到「威懾與談判」併行手段失敗，這也可以從俄羅斯4月初徹北向南兵力轉移，由威懾基輔轉為戰爭模式，對烏東戰區進行戰場布局，這個過程清晰見到俄羅斯初期，「侵入式威懾用兵」的自大。

烏克蘭「戰爭依賴症」危機

戰爭進程越過了600天，我們確實見到西方國家，透過金援、武器、彈藥、裝備質量、數量的控制性輸送，及人員指揮的北約替代，以維繫雙邊在戰場力量的平衡狀態，讓戰爭轉向了長期化。

北約消耗戰法，原本設想是希望透過戰爭行動，將俄羅斯拖入戰爭泥潭，摧毀俄羅斯，這也是強森的觀點。沒想到俄羅斯運用資源大國的優勢，啟動了戰爭機器，將計就計的反向消耗北約聯盟國家。

戰爭長期化，北約聯盟要面對各個國家內部政治支持的變數，北約秘書長史托騰伯格29日所提出具體支持烏克蘭的項目，早已為荷、德、美國家公布，卻未見得2024年的援助項目，美國也沒再提600億的金援計畫，澤連斯基在國際活動演說也遭遇困難，烏克蘭的「戰爭依賴」轉成病症，危機悄悄的到來。

11月28日德國電視第一台，秀出麗貝卡巴斯(Rebecca Barth)作者，及由阿瓦迪夫卡一線士兵拍攝的俄烏戰鬥實錄為背景，並引用烏克蘭著名導演，奧列赫森佐夫(Oleh Senzon)所說，「我們已經走到了最後，我們都累了。」為題所做的專題報導。文中反映的，仍是烏克蘭對「戰爭依賴」所產生的困境與戰場的蕭瑟。

風向變了嗎？德國電視一台，報導俄烏戰爭態度，正如閱讀者所作評論，「這是懷疑戰爭最後的勝利嗎？德國一台的電視新聞，總是報導烏克蘭的重大勝利成功和俄羅斯的巨大失敗，…」電視台立場的轉變，應具有敏感指標作用。

德國政黨支持度最新民調顯示，執政聯盟52%，右翼的聯盟黨27%、選擇黨21%，在野與執政支持度已經勢均，在此同時卻有71%選民期望換黨作作看。朔爾茨是要個人權力，還是要讓外部政治因素，不斷蠶食自己權力的根基呢？

除了德國，荷蘭也產生了極右翼總統懷爾德斯，美國共和黨也在援烏上設置障礙，烏克蘭「戰爭依賴」受到政治轉向的腐蝕，西方國家政治支持態度不穩定，已經形成了「戰爭依賴症」的危機。

「戰爭依賴」也釀成烏克蘭政治鬥爭，11月下旬人民公僕黨議員瑪麗亞娜-弗拉米基米羅夫納在最高拉達(議會)表示，總司令扎盧日內沒有規劃2024年前線行動計畫，應該辭職。所幸，最高拉達並未通過此案，但政治鬥爭仍在持續。

「戰爭依賴」也造成戰場上「軍事指導與政治指導」衝突。瑪麗亞娜另一身分是烏克蘭高級檢察員(督戰員)，他是澤連斯基親信，在利西昌斯克督戰時，與澤連斯基相似，只會要求數量優勢，以表現烏軍勇猛頑強，目的是爭取西方的持續援助。這與扎盧日內強調保持有生戰力，彈性用兵的軍事指導不同。扎獲得美國米利的支持，免於政治災難。

烏克蘭的道路提醒台灣甚麼？

烏克蘭走到今天窘境，並非沒人提醒，剛過世的季辛吉曾苦口婆心，奉勸烏克蘭應選擇成為歐俄橋梁，而非高牆大門。2014年烏克蘭政治文化代理人，發動廣場革命，將民選的亞奴科維奇趕下台，取得政權之後，再變為政策代理人，由親俄政策轉變親美政策，在安全戰略思維上則全盤接受北約指導；2022年2月24日再搖身一變，成為北約戰爭代理人，走上了今天戰爭依賴症的危機後果。

由於戰場在烏克蘭，導致了以下殘景。德國電視一台的文章中，有兩個戰鬥區域，除了阿瓦迪夫卡外，還有里奧西夫(庫班)方向的羅博季涅與周遭的村莊，這個戰鬥位置，是烏6月4日反攻的重點地區，由於俄羅斯設計了口袋地形，5個月來烏軍仍被遲滯在這一帶戰鬥。作者引用戰地士兵的話語，「那裡(村莊)已經沒有生命了。」戰爭摧毀了一切。

這裡讓我想起陳水扁時期「決戰境外」的國防設計，從軍事專業考察，該設計當然經不起推敲，但是從政治視角評論，將決戰地點引導到澎湖外島或水域，台灣不就可以避免將70多年建設成果，毀於戰火之下嗎？其用心算是良苦。確實，如果台灣政治菁英，若真不想讓台灣成為烏克蘭，那麼就要以身作責，避免烏克蘭三變過程與戰場設定的扮演。

（作者張明睿為台灣國際戰略學會秘書長、博士，國戰會專稿，本文授權《洞傳媒》國戰會論壇、《中時新聞網》言論頻道、《獨家報導》同步刊登）

※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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