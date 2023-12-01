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李家同國際觀專欄／阿根廷的問題

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導編輯部製圖
圖／獨家報導編輯部製圖

【文．李家同】

這幾天，國際媒體都在注意阿根廷有了新總統。這位總統是一位極右派，他曾經大肆批評現任天主教教宗，因為現任教宗有非常開明的想法。他甚至說，教宗是地上的魔鬼。他當然要大肆改革阿根廷的經濟政策，而其中最值得注意的是，他要關閉阿根廷的中央銀行，使阿根廷政府不能狂印鈔票。廢止中央銀行當然也就要廢止阿根廷的貨幣，他的辦法是，阿根廷使用美金。其實在過去，阿根廷曾經施行一種政策，使阿根廷的幣值永遠跟隨美金。雖然暫時平息了通貨膨脹，但是最後仍然失敗。廢止中央銀行是非常極端的想法，為何阿根廷會選出這麼一位總統？

阿根廷過去曾經是一個相當富有的國家，但是長時間以來，這個國家一直受到裴隆主義的影響。阿根廷人民都受到非常好的福利，以電費來說，阿根廷平均每人所要負擔的電費是義大利和德國的1/50。阿根廷政府當然需要很大的支出，可是他的稅收是不夠的，因此阿根廷也就狂印鈔票。阿根廷的貨幣是披索，2020年1元美金等於80披索，現在1元美金等於1000披索。我們可以想見阿根廷的通貨膨脹有多厲害。

阿根廷的欠債是相當有名的，成天要和國際貨幣基金組織談判欠債和還債的問題。

阿根廷的稅收不夠乃是因為整個阿根廷幾乎完全依靠農業，但很奇怪的是，阿根廷政府又對所有的外銷抽稅。阿根廷的問題很明顯是工業不發達，這也與阿根廷的文化是有關的，我曾經要去阿根廷演講，但阿根廷在台灣的辦事處告訴我，簽證官回國休假三個月，在台灣沒有人代理。從這件事可以看出，阿根廷的工業是不可能有什麼競爭力的。任何幣值上的改革，也都不能徹底解決阿根廷的問題。

阿根廷的裴隆主義的確是有問題的，照顧弱勢是對的，但是國家先要富強才能好好地照顧弱勢。北歐很多國家對人民的照顧非常好，他們之所以能做到這一點，是因為他們的工業非常發達。阿根廷的新總統實在不妨看看很多亞洲新興國家都在穩定地進步之中，這不是因為這些國家採取了什麼特別的貨幣政策，而是因為他們都注重工業技術的發展。

我國不可能發生像阿根廷這樣的經濟問題，但是我們也還是要注意國家的競爭力。

※轉載李家同教授臉書※

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本文授權自獨家報導，原文見此

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