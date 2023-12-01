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彰化之光林品彤 電影《小曉》榮獲第60屆金馬獎最佳女主角獎

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／彰化縣政府提供
圖／彰化縣政府提供

【文．林欣宇】

彰化縣再傳出喜訊，繼鹿港女兒米可白（趙亦瑄）以《牛車來去》拿下金鐘獎58最佳女配角獎，正港鹿港囝仔的林品彤以電影《小曉》勇奪第60屆金馬獎最佳女主角成為新科金馬影后，身為林品彤的姑婆，現任彰化縣長王惠美，在得知此訊息時，第一時間即指派駐地秘書前往鹿港老家張貼紅榜，誇讚她不僅是彰化之光，也是彰化縣所有人的驕傲。

年僅12歲的林品彤，是歷屆最年輕的金馬影后，小小年紀就展現穩健的台風，以精湛的演技打動人心，獲獎時外界大多關注其家世，原來來自於積善人家，其外婆李六秀是台灣養樂多集團創辦人李團居的女兒，外公是小兒科名醫慈濟大學前校長王本榮，現任慈濟教育基金會執行長，李團居有七個女兒，也曾擔任多屆台北市茶商公會理事長，子女在家學淵源下都專精茶道，李六秀是慈濟靜思茶道的資深教師，她的妹妹是中美兄弟製藥董事長林命權的母親李阿利，不僅是一位茶道老師，也是中美兄弟製藥集團的監察人，也是慈濟、志玄文教基金會的教師。

品彤的曾祖父林朝寅是正港鹿港人，品彤的祖父林新得在家排行老二，林爺爺現在每月都會回鹿港與親友聚會聯繫，爺爺也是王惠美縣長的姑丈，獲獎第一時間，即有親友轉知給王惠美縣長，王縣長也將此份榮耀好消息轉知給很多鄉親，除了米可白（趙亦瑄）、林品彤等，彰化人在各行業各縣市，都存在著不可或缺的力量，王縣長鼓勵鄉親好友在各行各業領域持續再努力，為彰化縣爭光，我彰化，我驕傲。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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