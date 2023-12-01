揭開鹿港的記憶帷幕 長源醫院修復工程竣工

獨家報導 記者林欣宇／綜合報導

彰化縣文化局協助「長源醫院」屋主許正園醫師爭取文化部「私有老建築保存再生計畫」老屋修繕工程，該計畫總經費約2,669萬元，由文化部核定補助約2,162萬元，屋主自籌工程金額約506萬元，於111年5月14日辦理開工，費盡近500多日的修復工程，順利於112年9月30日完工。屋主許正園醫師於30日上午在「長源醫院」辦理竣工典禮，縣長王惠美與地方仕紳到場共同見證這棟百年老屋的蛻變。

許正園醫師表示，今天的竣工典禮是另一個時代的開始，不是一個結束，竣工典禮後會有一段時間進行室內裝修，把典藏空間、展示空間、辦公空間、營運空間做一個更好的規劃，希望工程完成後，長源醫院影像館將成為鹿港指標性的景點，也感謝很多人的協助，包括文化部、縣府還有國立自然科學博物館，於父親往生後，保存父親所有底片，將它數位化，將來是長源影像館最重要的資產，更是鹿港、台灣、甚至是全人類最重要的文化藝術資產，在不久將來將看到長源影像館的展出。

王縣長表示，「長源醫院」不僅是鹿港人共同的記憶，也是過去鹿港繁華的見證，是人稱「許讀仙」的許讀醫師行醫的診間、出診的後勤基地，有將近103年的歷史。會被稱作「仙」，代表許讀醫師對在地相當有貢獻，受到敬重；感謝許正園醫師賢伉儷與許媽媽的支持，不僅自掏腰包修繕長源醫院，建築整修完成後，更提供給民眾參觀。相信長源醫院能持續傳遞彰化的文化、歷史與記憶，接下來會再進行室內空間規劃與建置，增加展覽空間、商業空間與文物典藏館的用途。

王縣長指出，100多年前鹿港建築最高大約3樓，長源醫院卻有4樓至4樓半，可以遠眺整個鹿港地區，內部陳設也可以讓人感受到許讀醫師對於家人的疼愛及對於生活藝術的重視，非常值得一看。同時也配合許讀之子，寫實攝影許蒼澤大師二十五萬張照片的展出，讓後代窺見1950-1960年代的鹿港風華，對於鹿港旅遊點線面的串聯也有很大的幫助。

許正園醫師表示，1920年原本在對面中山路193號，經營長源商店的曾祖父買這棟長形二層樓的街屋，作為祖父從日本總督府醫學校畢業後返鄉開業的初衷，到西元1933年，日本執行市區改建，拆除中山路無間邊街道，也將此棟建築的第一間房間拆除，後來曾祖父改至民族路蓋起此棟三層樓的洋房，到1960年，祖父幫這棟建築用鋼筋混泥土做些改建，60年來一路維持這樣。對初次來鹿港觀光人士而言，長源醫院是坐落鹿港中心的典型建築，對於學有專精的建築人士來說，是結合清代閩式街屋、日式興建的混合式建築，對於他及他的家人而言，則是壯觀美麗，是他出生長大、充滿童年溫馨回憶的地方。約在30年前，祖父將此棟房屋、土地產權轉移給他，希望他承襲祖父的志業、照護此棟房子，後來因為大環境的改變，也取得祖父同意，在台中榮總完成專科醫師訓練、於台中榮總擔任主管職位。幾十年來長期住在此棟房子的是他的父母，尤其是剛滿92歲的母親，在房子發生蟲蛀、漏水、遭遇風災破壞時，她總能夠找到厲害的師父來維修，儘管如此老屋超過百歲也逐漸老化，在2018年雄本老屋團隊與他接洽，告知他有彰化縣小型建築補助計畫，計畫於2020完成後，還有些房間未修繕，再與雄本團隊思考，有無更好的方案來做整棟的維修，他發現文化部私有老建築保存再生計畫，一方面做小本愛玉的展覽，一方面進行整修。

王縣長說，彰化縣政府一直以來努力結合民間共同投入，藉由私有老建築的保存與再生將縣內具有保存價值的老屋們活化，2019年至今已修繕完成47間老屋，修繕中有6間老屋，其中已修繕的鹿港老屋有35間，歡迎對於老建築有興趣的人多到鹿港走走，欣賞鹿港老建築之美。

文化部文化資源司科長楊淑華表示，長源醫院是「文化部私有老建築保存再生計畫」的亮點，是台灣保存文化歷史的重要案例，修復過程中有許正園醫師家族積極的參與，可說是老建築修復的典範，家族關心家族歷史及本身的文化，以及致力於保存建物本體的歷史元素，相信將會給鹿港帶來更加豐富的人文歷史。

文化局表示，「長源醫院」完整的展演空間預計於明年 7 月正式開放參觀，傳承長源醫院的精神，讓更多人能觀賞跨越時空的老建築與老照片。彰化縣政府一直以來努力結合民間共同投入，藉由私有老建築的保存與再生將縣內具有保存價值的老屋們活化。而「長源醫院」成功將一棟逐漸凋零的老醫院，轉換為老屋再生基地，修繕過程中使用的有趣技法、工法、家族故事等過程也被一一保留著，未來將透過展覽充分呈現，讓參觀者在踏入老屋空間的同時，也能瞭解老屋活化新生的過程。

與會貴賓還有縣議員凃淑媚、施佩妤、鹿港鎮長許志宏、縣議員楊妙月服務團隊、文化部文化資源司科長楊淑華、彰化縣文化局長張雀芬、縣府秘書王錦銓、屋主許正園醫師、夫人辛杏珍、母親許施秀香、自然科學博物館館長焦傳金、雄本老屋團隊負責人黃柏堯、計畫總顧問謝佩娟、共同創辦人蕭定雄、瓦作匠師劉富榮、各襄文化事業有限公司總修護師李志上、濁水溪能創有限公司負責人許震唐、國立台灣大學地理環境資源學系研究學者黃令名、林事務所執行長林承毅、台灣攝影文化資產協會理事長張美陵、台中市胸腔疾病關懷協會秘書曾庭譽、鹿港囝仔文化事業有限公司執行長張敬業、鄭興珍餅舖第四代接班人鄭富瑋、彰化高中校友會副總幹事楊賜來、鹿港文教基金會溫文卿、龍山寺主委施輝雄、國家電影及視聽文化中心鍾佩橝、藝術家程武昌、工藝家鄭應諧及各級民代與地方仕紳等人。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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