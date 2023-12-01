「鐵花燈の祭」12月11日首度亮燈 五大主題燈飾展區超吸睛 彷彿置身耶誕冰雪世界
【文．吳芳文】
為了歡喜迎接12月的耶誕季，臺東縣政府今年在鐵花新聚落首度推出「鐵花燈の祭」活動，五大展區主題燈飾包括「耶誕大麋鹿」、「雪寶拍拍樂」、「冰晶雪世界」、「水漾幸福門」、「夢幻光城堡」及各種浪漫燈飾，點燈儀式將於12月11日下午5時在鐵花新聚落-閃閃PARK舉行，歡迎所有鄉親及遊客好朋友共襄盛舉，一起來臺東享受耶誕季的幸福氛圍。
臺東縣政府交通及觀光發展處表示，鐵花新聚落一帶過去曾是臺東重要的交通樞紐，近年成為文創及表演藝術的匯集據點，縣府為了營造冬季新體驗，推出不同特色燈區，並以閃閃PARK和鐵花步道為兩大中心，讓整個鐵花新聚落在夜幕當中齊燈閃爍。其中閃閃PARK燈區的最大亮點是超過8公尺的「耶誕大麋鹿」，高聳潔白的巨型麋鹿佇立在眼前，絕對能震撼人心，周圍以耶誕樹打造「水漾幸福門」造型光廊，每扇門都通往自己所憧憬的新開始，每一步都邁向幸福的未來。
另外，在鐵花步道兩側入口最吸睛的亮點分別是可愛的「雪寶拍拍樂」和「夢幻光城堡」，而鐵花步道上最浪漫的「冰晶雪世界」，將帶你進入充滿歡樂和驚喜的耶誕夢境。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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