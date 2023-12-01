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昆明女子眼中現驚人一幕！60多條寄生蟲現身

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／翻攝自微博
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【文．王佳琦】

昆明市近日爆發一則令人驚愕的醫療事件，一名年輕女子揉眼時，意外發現眼中竟有蟲體掉出，緊急前往醫院就診。經醫生檢查後驚覺，她的雙眼內竟然有60多條寄生蟲，引起社會廣泛關注。

事發當天，這名女子在揉眼時感到異常，隨即有一條蟲從眼睛中脫落，嚇得她當場就醫。昆明潤城普瑞眼科醫院的主治醫師關潔在接受訪問時表示，她在初診時就發現女子雙眼的眼珠表面和眼皮內都有多條寄生蟲，經過精密的檢查，最終成功從她的眼中取出60多條「結膜吸吮線蟲」。

關潔指出，在臨床實踐中，如此大量的寄生蟲一次性現身的案例相當罕見。為確保每條寄生蟲都能完整取出，醫生耗費了近半小時的時間。然而，由於患者眼內可能仍有殘留的寄生蟲卵，她現正處於定期複查的治療階段。

這些寄生蟲被鑑定為「結膜吸吮線蟲」的成蟲，通常寄生在寵物身上，透過果蠅叮咬進行傳播。然而，此次患者未被果蠅叮咬，而是被判定在與家中飼養的寵物親密接觸後，直接揉眼引發感染。

對於此一罕見病例，昆明潤城普瑞眼科醫院呼籲社會大眾，特別是寵物飼主，應定期為寵物進行驅蟲，並在親密接觸後務必保持良好的衛生習慣，避免因為寵物的寄生蟲感染導致類似事件再次發生。

整起事件引起了社會各界對於寵物飼養管理的關注，提醒人們在享受與寵物相伴的同時，更要謹慎照顧並確保衛生條件，以預防類似的驚悚事件再度發生。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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