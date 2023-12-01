女遭毆打導致流產 畫面曝光激起公憤

【文．王佳琦】

中國河南省石門縣爆發公職人員衝突事件，楊姓女子遭受毆打導致流產，畫面曝光引發社會關注。11月21日晚間6時6分，在一家超商內，楊女遭受一名黃衣女子襲擊，導致她倒地受傷。事後，楊女在網上公開監視器畫面，指控對方為水庫管理所的公職人員。根據楊女的陳述，當天的衝突起因於便利商店相遇，雙方有過節，並在言語交鋒後升級成肢體衝突。

楊女表示，當天上午她驗孕呈陽性，但由於事件發生，不幸失去了身孕。在被推倒時，她感覺到腹部有一股熱流，但當時未予以過多關注。直到警察到場後，她才感到腰痛和屁股痛，甚至在晚上洗澡時出現了流血現象。隨後的醫院檢查確認她已經流產，目前正在家中休養。她期待此事能夠獲得公正處理。

對於事件，官方工作人員回應表示，已對打人的黃衣女子進行行政拘留，同時正在調查了解情況。該事件引起社會廣泛關注，期待官方公正處理。

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