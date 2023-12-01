2024年全球經濟預測

這幾天，國際媒體都在注意阿根廷有了新總統。這位總統是一位極右派，他曾經大肆批評現任天主教教宗，因為現任教宗有非常開明的想法。他甚至說，教宗是地上的魔鬼。他當然要大肆改革阿根廷的經濟政策，而其中最值得注意的是，他要關閉阿根廷的中央銀行，使阿根廷政府不能狂印鈔票。廢止中央銀行當然也就要廢止阿根廷的貨幣，他的辦法是，阿根廷使用美金。其實在過去，阿根廷曾經施行一種政策，使阿根廷的幣值永遠跟隨美金。雖然暫時平息了通貨膨脹，但是最後仍然失敗。廢止中央銀行是非常極端的想法，為何阿根廷會選出這麼一位總統？

2023-12-01 07:45