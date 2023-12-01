2024年全球經濟預測
【文．李振麟】
全球經濟進入2023年最後階段，根據國發會近期發布的10月份景氣燈號，再度由9月份黃藍燈轉為藍燈，景氣對策綜合分數為16分減少1分，最主要的因素來自於出口貿易不佳。2024年經濟預測，仍有機會呈現“U”型成長，目前產業界是幾家歡樂幾家愁，取決於各自的經營策略與資金營運。
歷經2023年全球去庫存化，2024年可望部分庫存補單效應。在中東戰爭未擴大，經濟放緩與美股表現不佳之際，也同步推升市場對於聯準會提前降息的預期心理。雖然中國經濟在政策推動上仍不如預期，然而近期房地產事件逐漸平緩，負面心理因素消除。大宗物資銅、鐵等工業商品價格落底回溫，預測2024年第二季至第三季間，將有機會看見訂單釋出，市場對於聯準會何時採取降息減碼，觀望氣氛濃厚。整體而言，明年國內經濟可望逐漸轉好，惟通膨升息與地緣政治風險等因素仍在，需待密切觀察。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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