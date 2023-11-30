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UFO出現新店上空 外星人即將降臨台灣！？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／翻攝王振祥博士拍攝影片
圖／翻攝王振祥博士拍攝影片

【文．陳曉玫】

11月28日晚上6時許，新店「希波克拉底自然益生園」出現不明飛行物(UFO)，行進的方向與國外目擊發現UFO的一樣，忽上忽下、忽左忽右的瞬移，而且至少出現5分鐘以上。

目擊該起UFO的是宏恩生命科技集團「希波克拉底自然益生園」的莊園主人王振祥博士，他表示28日晚間6點多，他在園區裡散步，突然瞥見一個超級亮的亮點，他趕忙回房間去拿手機，拍下這罕見的畫面。畫面中只見UFO盤旋在雞心尖山的上空，忽上忽下、忽左忽右的瞬移，似乎是在探路的樣子，隨後王博士便將該影片傳至各大群組，引起一陣議論。

圖／王振祥博士。希波克拉底自然益生園提供
圖／王振祥博士。希波克拉底自然益生園提供

事後，王振祥博士突然想起，兩周前星際邦聯與蓋亞後援會曾經來園區造訪，該組織的成員表示他們可以和外星人溝通，甚至還詢問外星人希望將園區列為UFO的出入口，不知王博士的意願如何，王博士認為是玩笑話，於是欣然同意。沒想到，兩周後居然真有UFO來探路。

圖／希波克拉底自然益生園提供
圖／希波克拉底自然益生園提供

宏恩生命科技集團的楊晶晶總經理表示，位在雞心尖山下的「希波克拉底自然益生園」，十分靜謐、杳無人煙、自成一戶，彷如世外桃源，園區隨處可見成群的藍鵲、樹鵲，譜出美妙樂章。特別的是，雞心尖山共有5個峰，每個山峰就像切割過的金字塔與一般山的樣子不同，而且5個山峰高矮不一，就像一個手掌，中間有一個大凹陷，很有史蒂芬史匹柏電影-第三類接觸的感覺和情境，很適合當UFO的基地。這也和傳聞外星人將金字塔當作UFO的出入口不謀而合。

王振祥博士在廣場地板畫下外星人密碼。 圖／希波克拉底自然益生園提供
王振祥博士在廣場地板畫下外星人密碼。 圖／希波克拉底自然益生園提供

「希波克拉底自然益生園」，十分靜謐、杳無人煙、自成一戶，彷如世外桃源，園區隨處可見成群的藍鵲。 圖／希波克拉底自然益生園提供
「希波克拉底自然益生園」，十分靜謐、杳無人煙、自成一戶，彷如世外桃源，園區隨處可見成群的藍鵲。 圖／希波克拉底自然益生園提供

然而巧合的不只這一樁，楊晶晶總經理說，王振祥博士在廣場地板畫下外星人密碼，而園區的渾沌美術館裡面也有展示「宇宙大爆炸」以及「外星人」的畫作。除此之外，號稱永春博士的王振祥在美國還有研究複製人，將人冰凍起來，等未來科技發達後再將人喚醒，更特別的是目前已有六顆人頭預約100年後，取得新的身體後將頭顱縫合後再重生，這些事蹟都在王博士《永生的期盼》書中有描述，該書目前也仍在亞馬遜可以找到。記者推斷，也許就是這種種的巧合，才能外星人選定「希波克拉底自然益生園」作為UFO的出入口。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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