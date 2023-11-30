勇敢前進 開拓新局勢

【文．林允進】

企業經營如逆水行舟不進則退，每個企業經營者都會在歲末檢討公司營運狀況，思考 如何開拓新局勢，這是公司前進的動力來源，不可輕忽它。為了大家共好，我願意把我的 想法分享出去，希望公司同仁能理解公司未來的方向，可以提出各人的見解，相互討論， 訂定未來一年的目標與行動計畫。

首先檢討公司現況，我們投資第五廠即將落成，新廠中精鑄不銹鋼螺槳產能將提高一 倍，如何爭取更多業務，是營運的重點，尤其是大公司的OEM/ODM的訂單。又現有舊廠的大古鑄鐵產能，也會大大提昇。如何開拓全球的鑄鐵鍋及壺的市場是一個新目標。又 噴射推進系統(Water Jet)也是很多公司在詢問的產品，如何完成實船測試，去國外雜誌廣告也是勢在必行。對於鋁合金螺槳如何創新，使性能更提昇，成本下降，以抵擋廉價產 品之競爭，也是未來之方向。

在 2024 年我們計畫在美國德州設立分公司及倉庫，可以存放螺槳及鑄鐵鍋具，螺槳大批訂單由台灣出貨櫃直接給客戶，價位最便宜，隨著市場銷售資訊，再以每10天一櫃的方式，出貨到分公司，大古鑄鐵產品以網路行銷，慢慢建立各城市的經銷商，依銷售統 計，我們在每一櫃混和螺槳和鍋具一併出貨。運作順暢之後我們也會在歐洲設立分公司 及發櫃倉庫，以服務歐洲螺槳客戶，及開拓鑄鐵鍋具之生意。一旦設立了分公司之後，我 們便要積極的參展及廣告，建立我們SOLAS及taku之品牌。

我們會積極開發新式螺槳，製作模型在大方船舶作測試，把大方船舶當作般若科技的 測試中心，並且開發各種測試船，也可利用不同的船型，不同廠牌的引擎，用單車或雙車 或是更多車作測試，以收集各種情況下之特性，作成螺槳的選配資訊數表。目前大方正在 設計製造一艘 9 米長的 Water Jet Boat，搭配各種汽油引擎及柴油引擎，Water Jet 220 是般若研發已有好幾年的產品，因為沒有具體測試數據，所以除了英國一家客戶在使用， 很難推廣出去。

我們看中了興達港天然優良環境，在港區鄰水地帶購置了將近6000坪土地，港域寬闊可以有 100 米水域可以利用，又屬於可以私人擁有之土地，所以我們勇敢投資，才有能開拓新的市場，將來是可以成為載客出國的旅遊海運中心，目前已投資6億，預計還要增資4億，以修建3,200坪之地基以及350噸龍門吊船設備及地面搬運船之拖車，希望在 2025 年可以成為國內大規模修造船之工廠。當累積足夠的維修及建造技術，同時訓練足夠人才，預計三年後可步上軌道。

經營新事業在起頭總是覺得困難重重，創業者總是能勇敢前進，抱著開拓新局勢的信 心，只要這個新事業是可以利益眾生造福人群，而且大家都認同這個工作是很有意義，值 得同心協力去完成，就會成功，因為我一生總能心想事成，美夢成真。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

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