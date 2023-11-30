台灣高鐵2024寒假營隊 導覽、維修、營運一次看透透

【文．林欣宇】

2023年接近尾聲，您是否已開始思考如何規劃寒假行程？每年寒假吸引許多青年學子報名的高鐵營隊即將再次啟動！「台灣高鐵2024寒假營隊」自12/1（五）起至12/5（二）止開放網路報名，歡迎對高鐵知識及鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級同學踴躍參加，趁寒假之際搭乘高鐵列車，一同探索豐富的鐵道知識、深度體驗高速鐵路之美！（活動詳情及報名方式請參閱活動報名網頁）

「台灣高鐵2024寒假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組（五、六年級），共四梯次，每梯次為期一天，採網路報名。台灣高鐵公司將於12/6（三）以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於12/7（四）在活動報名網頁公告錄取名單。

台灣高鐵公司表示，「高鐵營隊」課程豐富充實，兼具趣味與學習意義，自2008年舉辦以來，已成為每年寒、暑假的熱門營隊之一；截至2023年暑假營隊為止，累計參與人數近5,100人；過程中，將帶著學員們從搭乘高鐵列車開始、參訪平時難得一見的高鐵維修基地及運務大樓，更可體驗多項安全實作課程，並透過精闢的介紹及導覽，讓學員們對於高鐵的發展歷史、維修作業及營運服務等，有更深入的認識。

此外，台灣高鐵公司為持續推動鐵道文化向下扎根，特別安排營隊學員們參訪「台灣高鐵探索館」，讓學員們深度了解台灣及世界鐵路發展歷程，透過1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙、館內珍貴的高鐵文物以及許多有趣的互動裝置，輕鬆了解精采的高鐵故事。歡迎青年學子把握機會，報名參加「高鐵營隊」，展開一趟難忘的高鐵探索之旅。

「台灣高鐵2024寒假營隊」各梯次舉辦時間

國小組：1月24日（三）

國中組：1月30日（二）

高中職組：1月31日（三）

大專組：1月25日（四）

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

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