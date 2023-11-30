《魔鬼終結者》「天網」再現？ 18國簽署AI安全協議

【文．林墨卿】

在《魔鬼終結者》電影中，當天網獲得自我意識後，引發了一場於1997年8月4日美國對俄羅斯的核彈攻擊，導致人類陷入毀滅性的打擊，審判日開啟。隨著人工智慧（AI）的高速發展，世界各國政府紛紛警覺其潛在的危險性。為此，美國、英國等18個國家已簽署協議，共同努力確保AI的發展符合「設計安全」的原則，以避免AI像電影情節一樣失控，危及人類生活。

根據外媒Reuters的報導，這份協議由美國、英國、德國、義大利、捷克共和國、愛沙尼亞、波蘭、澳洲、智利、以色列、奈及利亞、新加坡等18個國家所簽署，內容包含20頁，要求從事AI開發與應用的企業確保在資料收集與功能部署方面不得浮濫。

協議中還提到了防止駭客攻擊的措施，並要求在AI功能正式上線之前進行基本的安全測試。然而，協議本身並不具有法律約束力，更像是一系列原則性的建議。內容主要涵蓋AI濫用的監視、資料防竄改、開發商的審查等方面。至於有關AI使用的正當性以及AI訓練素材的蒐集等爭議內容則未被納入協議中。

儘管如此，美國網路安全與基礎設施安全局（CISA）認為這是一個良好的開始，至少顯示各國願意將人民的安全置於AI發展的首要位置。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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