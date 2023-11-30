北市校校有田園99校示範推動垂直綠化 實踐綠色校園

【文．林欣宇】

臺北市教育局推動小田園體驗教育及綠屋頂建置計畫，深耕食農教育，至今已入第9年，藉由小田園及綠屋頂平台種植歷程，提供師生田園教育體驗學習的機會，讓學生更珍惜眼前的食物，也因為一起種菜，變得更加熟悉，在種菜中流汗運動、接觸綠色植物，變得更加健康。也接軌國際響應聯合國S D G s，並結合校園綠化減碳等議題，今年度小田園體驗教育從280所參加學校中選出特優12校、優選14校、佳作16校共計42校得獎；綠屋頂建置計畫從251所學校中選出特優12校、優選14校、佳作16校共計42校得獎，實屬不易。今天在松山文創園區由市長親自頒發表揚，肯定學校用心耕耘。

本次小田園獲特優學校中的南海幼兒園將食農教育融入園本課程實施。透過種植認識蔬菜的病蟲害與無毒的防治方法、照顧觀察記錄蔬菜的成長與變化、採收後料理學習健康的蔬菜烹調方式，分享的過程讓幼兒體驗到農耕、糧食、飲食文化、健康、環境倫理、永續發展等「食育」相關知能，再將課程結合Chat GPT，進行AI教學，讓孩童腦力大爆發獲得更多新資訊；中山國中使用栽植箱使田園能分布在屋頂、平台、花園、溪口園等空地，將廢棄的空地變成私密花園，原水池建置成魚菜共生系統，並設置有標示牌，內容包括植栽圖片、別名、學名、功效、食譜等資訊，方便學生自學；另與社區大學養蜂資源結合，帶領學生參觀養蜂場，實際體驗蜜蜂生態；發展跨領域健康體位教案，並與新加坡、日本等校交流飲食文化，結合永續校園S D G s議題探究水資源；又家政課透過田園產出物結合美感教育製作玫瑰南瓜饅頭，讓田園城市所追求的永續目標可以從校園推廣到餐桌，建立人與食物的關係，傳承健康飲食文化。

綠屋頂獲特優學校的臺北特殊教育學校，學校與扶輪社辦理義賣栽種物，增進學生與他人互動；並利用無障礙與高架方式種植、移動式種植法、使學生們體會種植的樂趣，經由採收、處理食材、手作課程與品嘗作物，體驗作物本身的生命循環感受大自然的微妙。西湖國小根據時序，種植不同草花，感受季節的變化；依據植物的生長期，導入生命教育的議題；母親節連結品德感恩，利用校內種植的向日葵妝點花束送母親，善用綠屋頂經費設置植栽，能結合生態課程、生命教育、生活課程，落實「三生-」的學校特色。

此外，本屆頒獎典禮邀請獲獎學校現場展攤，永建國小準備了「香草茶~來綠鑽仙跡~品好茶」，「華江高中艋舺綠風華教您成為綠手指」，展現出學校推動體驗教育的成果，營養師也展示「幸福營養好食光~搓湯圓DIY~學會健康吃+吃健康」的攤位，趣味橫生。呈現北市學校食農教育與環境教育的多元樣貌。

教育局表示，臺北市田園城市計畫112年編列預算2395萬，大力推動「小田園體驗教育及綠屋頂建置計畫」，至今全市高中以下各校、公立幼兒園及十二所社區大學均設置小田園。另教育局自110年開始推動垂直綠化，目前已有52校加入綠牆示範學校及27校參與植樹綠能示範學校，綠化面積超過11萬平方公尺，拓展了更多的綠化空間與田園綠屋頂，實踐綠色校園，讓人與自然共存共好，達到永續發展之「SDG 3 健康與福祉」、「SDG 4 優質教育」、「SDG 11 永續城鄉」、「SDG 12 責任消費與生產」及「SDG 13 氣候行動」目標。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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