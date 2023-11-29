新北市場力拚數位轉型「來新北逛菜市」平台開拓線上新商機

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
土城公有市場－鳳手工水餃餛飩的「鮮肉大餛飩」深受市場老饕喜愛，能夠將市場經典好味道上架網路平台販售，為老闆娘開拓新客源。 圖／新北市政府
土城公有市場－鳳手工水餃餛飩的「鮮肉大餛飩」深受市場老饕喜愛，能夠將市場經典好味道上架網路平台販售，為老闆娘開拓新客源。 圖／新北市政府

【文．吳芳文】

為因應現代消費習慣的改變，新北市政府市場處近年積極推動「來新北逛菜市」之線上銷售平台，輔導有意願之攤商首次入門網路銷售管道，從商品評估調整、學習出貨流程至正式上架網路平台，同時搭配系列宣傳與節日促銷活動，為新北市場攤商開創線上新商機。

後疫情時代，人手一支智慧型手機、掃描二維條碼進行認證付款、於網購平台消費與取貨皆成為日常生活的一部分，消費管道已從實體店鋪擴展至多元線上管道，消費者之消費習慣、時間與地點皆在改變，如何跟上趨勢轉型並掌握電商銷售機會，成為當今傳統市場重要的課題。

然傳統市場內不熟悉電子產品與網際網路的攤商老闆們，平日市場生意忙碌，較不易入門電商平台與網路銷售管道，為協助市場攤商掌握電商銷售機會與並提升營業能力，新北市政府市場處持續輔導有意願攤商，協助將商品調整為適合配送的狀態，並提供接單出貨SOP流程，讓攤商們能夠快速上架「來新北逛菜市」網路購物平台，搭配節慶行銷與相關宣傳活動，積極推廣攤商開創線上新商機。

如今年度新增的土城公有市場－鳳手工水餃餛飩，老闆娘對網路銷售管道躍躍欲試，苦於不懂電商平台及物流操作而深感焦慮，今年加入後，透過專人團隊協助，從攤商商品包裝到商品形象照拍攝一條龍的服務，最終將其商品上架「來新北逛菜市」平台上銷售，不到兩週便成功銷售近50份商品，為市場內的其他攤商樹立良好示範，也增加其他攤商的上架信心。

市場處補充，近年已成功輔導超過20座公有市場、合計逾30攤成功上架蝦皮賣場與PChome商店街的「來新北逛菜市」平台，除協助店家線下與線上之整合，更為攤商們提供客製化專業意見，從包裝設計、商品攝影及文案撰寫等等，近3年累積總業績超過500萬，盼明年能持續帶領攤商創造新高點！新北市場處將持續協助攤商在電商平台上開拓商機，促進市場銷售現代化，同時提供更多的選擇給市民，迎向市場的嶄新機遇。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

網紅肖恩推廣特色美食景點 流量王行銷南投

《SEE THE FUTURE》未來港灣峰會」高雄登場，聚焦數位x ESG x綠能跨界交流

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

延伸閱讀

板橋某大樓下起「磁磚雨」 新北工務局：最高可處30萬

陳乃瑜批新北社宅成效低 城鄉局提三政策反駁

新北2男旅館開房辦毒趴 土城警臨檢聞K菸味扣大量毒品

新北節能路燈1年換裝19.3萬盞 明年起電費年省2千萬

相關新聞

新北市場力拚數位轉型「來新北逛菜市」平台開拓線上新商機

為因應現代消費習慣的改變，新北市政府市場處近年積極推動「來新北逛菜市」之線上銷售平台，輔導有意願之攤商首次入門網路銷售管道，從商品評估調整、學習出貨流程至正式上架網路平台，同時搭配系列宣傳與節日促銷活動，為新北市場攤商開創線上新商機。

網紅肖恩推廣特色美食景點 流量王行銷南投

疫情解封，縣府自今年起也逐步恢復國際行銷工作，除了已陸續派赴人員前往主要客源地包括東北亞及東南亞進行旅展或推廣行銷以外，也邀請許多網紅至南投採訪及行銷。本週特別邀請10月上旬曾來訪台灣的網紅肖恩(sean)來南投取材，分別前往合歡山暗空公園、清境高空觀景步道體驗南投的高山風情，以及九族文化村、台一生態休閒農場在地小吃及伴手禮等店家，體驗南投豐富的景點及美食。

國戰會論壇／解放軍潛艦匿蹤技術 小步快走

解放軍潛艦技術發展迅猛，並已進入「無聲化」潛艦時代；這是過去中國軍工產業「小步快走」的邏輯，造成今日成就。

湳雅夜市新風貌 106專案審議通過又一件！

鄰近湳雅夜市位於板橋區新興段屋齡逾30年都更案，於112年11月24日經新北市都市更新及爭議處理審議會第57次會議通過，更新後將興建1幢2棟地上2層、24層及地下5層之集合住宅大樓，本案申請適用106專案，搭乘審議特快車，縮短行政程序，經提1次專案小組收斂議題後即送大會審議通過，俟後續核定後將進入拆除重建階段。

112年彰化縣防災教育日系列活動「災民夜宿體驗活動」

氣候變遷，全球災害頻傳，提升民眾的防災意識刻不容緩。彰化縣政府於25日在員林市圓林園滯洪池生態公園辦理「112年彰化縣防災教育日系列活動-災民夜宿體驗活動」，彰化縣長王惠美、副縣長林田富、員林市長游振雄等人先後前往陪伴民眾參與體驗，同時員林第一座防災公園揭牌啟用，期望透過防災教育，強化民眾防災知能及自救能力，才能減少面臨災害的衝擊和損失。

BABYMONSTER接棒BLACKPINK 推出〈BATTER UP〉攻佔全球排行榜

繼BLACKPINK之後，南韓經紀公司YG娛樂再推出新人女團「BABYMONSTER」，來勢洶洶的「BABYMONSTER」推出〈BATTER UP〉的和MV預告，才短短3天，就1015萬次的瀏覽數，今(27)日凌晨推出的單曲〈BATTER UP〉才短短15小時就有1551萬次的點閱數，並攻佔全球各大歌曲排行榜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。