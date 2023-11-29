新北市場力拚數位轉型「來新北逛菜市」平台開拓線上新商機

【文．吳芳文】

為因應現代消費習慣的改變，新北市政府市場處近年積極推動「來新北逛菜市」之線上銷售平台，輔導有意願之攤商首次入門網路銷售管道，從商品評估調整、學習出貨流程至正式上架網路平台，同時搭配系列宣傳與節日促銷活動，為新北市場攤商開創線上新商機。

後疫情時代，人手一支智慧型手機、掃描二維條碼進行認證付款、於網購平台消費與取貨皆成為日常生活的一部分，消費管道已從實體店鋪擴展至多元線上管道，消費者之消費習慣、時間與地點皆在改變，如何跟上趨勢轉型並掌握電商銷售機會，成為當今傳統市場重要的課題。

然傳統市場內不熟悉電子產品與網際網路的攤商老闆們，平日市場生意忙碌，較不易入門電商平台與網路銷售管道，為協助市場攤商掌握電商銷售機會與並提升營業能力，新北市政府市場處持續輔導有意願攤商，協助將商品調整為適合配送的狀態，並提供接單出貨SOP流程，讓攤商們能夠快速上架「來新北逛菜市」網路購物平台，搭配節慶行銷與相關宣傳活動，積極推廣攤商開創線上新商機。

如今年度新增的土城公有市場－鳳手工水餃餛飩，老闆娘對網路銷售管道躍躍欲試，苦於不懂電商平台及物流操作而深感焦慮，今年加入後，透過專人團隊協助，從攤商商品包裝到商品形象照拍攝一條龍的服務，最終將其商品上架「來新北逛菜市」平台上銷售，不到兩週便成功銷售近50份商品，為市場內的其他攤商樹立良好示範，也增加其他攤商的上架信心。

市場處補充，近年已成功輔導超過20座公有市場、合計逾30攤成功上架蝦皮賣場與PChome商店街的「來新北逛菜市」平台，除協助店家線下與線上之整合，更為攤商們提供客製化專業意見，從包裝設計、商品攝影及文案撰寫等等，近3年累積總業績超過500萬，盼明年能持續帶領攤商創造新高點！新北市場處將持續協助攤商在電商平台上開拓商機，促進市場銷售現代化，同時提供更多的選擇給市民，迎向市場的嶄新機遇。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

網紅肖恩推廣特色美食景點 流量王行銷南投

《SEE THE FUTURE》未來港灣峰會」高雄登場，聚焦數位x ESG x綠能跨界交流

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】