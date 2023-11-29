網紅肖恩推廣特色美食景點 流量王行銷南投

【文．林欣宇】

疫情解封，縣府自今年起也逐步恢復國際行銷工作，除了已陸續派赴人員前往主要客源地包括東北亞及東南亞進行旅展或推廣行銷以外，也邀請許多網紅至南投採訪及行銷。本週特別邀請10月上旬曾來訪台灣的網紅肖恩(sean)來南投取材，分別前往合歡山暗空公園、清境高空觀景步道體驗南投的高山風情，以及九族文化村、台一生態休閒農場在地小吃及伴手禮等店家，體驗南投豐富的景點及美食。

縣長許淑華表示南投有非常豐富且優質的觀光景點、農特產及美食，縣府透過多元的管道行銷，例如透過指標性的網紅影片帶動線上的影響力，讓更多國際遊客深入了解南投的美好。長期居住在泰國清邁的大陸網紅肖恩（Sean），過去影片內容，多數以分享旅居泰國，以及在大陸生活為主，但10月初他來到台旅遊，靠著品嘗台灣小吃、到各縣市旅遊，讓他的人氣翻倍，短短兩個禮拜就賺進千萬流量。縣政府也透過林儒暘議員的居中聯繫，利用肖恩本次訪台機會，特別邀請其到南投進行深度體驗旅遊。

肖恩團隊於11月27日抵達南投，體驗行程包括清境地區的美麗星空、高山步道、擺夷文化，同時也參觀九族文化村了解原住民文化，並品嚐特色小吃，參觀feeling 18LAB以及鹿谷茶鄉，了解南投縣的優質物產。縣府由觀光處長陳志賢接待介紹南投冬季的主題旅遊-花卉嘉年華，期望透過網紅等線上媒體的推播，達到更好的宣傳效果。

觀光處表示除了即將登場的花卉嘉年華活動以外，目前也正籌辦2024南投燈會，除了希望豐富精采的活動能帶動更多遊客前來以外，也會持續整合各宣傳層面，加強針對不同族群行銷，以吸引更多遊客來南投觀光。

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