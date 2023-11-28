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112年彰化縣防災教育日系列活動「災民夜宿體驗活動」

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／彰化縣社會處
圖／彰化縣社會處

【文．林墨卿】

氣候變遷，全球災害頻傳，提升民眾的防災意識刻不容緩。彰化縣政府於25日在員林市圓林園滯洪池生態公園辦理「112年彰化縣防災教育日系列活動-災民夜宿體驗活動」，彰化縣長王惠美、副縣長林田富、員林市長游振雄等人先後前往陪伴民眾參與體驗，同時員林第一座防災公園揭牌啟用，期望透過防災教育，強化民眾防災知能及自救能力，才能減少面臨災害的衝擊和損失。

王縣長表示，感謝大家前來參與防災教育日系列活動的「災民夜宿體驗」，這次活動是以地震為主軸，串聯彰化斷層帶沿線的鄉鎮市與民間社團，攜手一起做防災，提升本縣公私單位與民眾對於地震災害應變的能力。這場次的災民夜宿體驗活動，由縣府與員林市公所共同辦理，開放123個帳位，讓民眾及家庭約500人參與，今年更首度開放民眾自備帳篷參與。希望喚起民眾對於防災議題的關注，提升減災避災的知能，同時強化鄉親防災、自救、救人的能力。

王縣長表示，現場除了提供避難收容相關體驗，更搭建了VR實體地震的沉浸式體驗，讓大朋友、小朋友對震災有更多的認識，也透過防災體驗闖關活動、辨識防災物資，以及學習CPR、基礎急救包紮、童軍教育體驗等，提升減災及避災的功力。另外也安排星光電影院、按摩舒壓等活動，以及寶貝嘟嘟車、老人文康車來陪伴鄉親度過夜宿時光，完成夜宿體驗後，每帳即可兌換1只家庭防災避難包。同時，彰化縣員林市的第一座防災公園，在25日在此揭牌啟用，這個防災公園是以地震發生時，最多可收容至2,160人為規劃設計，達成災民安置與救災物資的運轉，災害發生時，公部門、事業單位及民間團體等救援單位都可以立即進駐，守護在地的鄉親。

王縣長表示，感謝中華基督教救助協會供應現場晚餐，感謝慈濟基金會提供美味的素食消夜、60床福慧床和防災物資展示體驗，也謝謝在地社區這麼多的志工來幫忙，更感謝現場每個人的參與，期望透過「災民夜宿體驗」活動，提升鄉親防災意識及整備能量，共同關心並達到全民防災的目的。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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