BABYMONSTER接棒BLACKPINK 推出〈BATTER UP〉攻佔全球排行榜
【文．陳凱羅】
繼BLACKPINK之後，南韓經紀公司YG娛樂再推出新人女團「BABYMONSTER」，來勢洶洶的「BABYMONSTER」推出〈BATTER UP〉的和MV預告，才短短3天，就1015萬次的瀏覽數，今(27)日凌晨推出的單曲〈BATTER UP〉才短短15小時就有1551萬次的點閱數，並攻佔全球各大歌曲排行榜。
BABYMONSTER在韓國時間27日凌晨發行的出道單曲〈BATTER UP〉，在宣告27日出道後，就讓不少粉絲十分期待， 24日上傳後，如今已經超過1015萬次的觀看人數，可望接下BLACKPINK「怪物新人」的名號。
[BABYMONSTER出道曲
本文授權自獨家報導，原文見此。
延伸閱讀》
【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言