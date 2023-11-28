BABYMONSTER接棒BLACKPINK 推出〈BATTER UP〉攻佔全球排行榜

【文．陳凱羅】

繼BLACKPINK之後，南韓經紀公司YG娛樂再推出新人女團「BABYMONSTER」，來勢洶洶的「BABYMONSTER」推出〈BATTER UP〉的和MV預告，才短短3天，就1015萬次的瀏覽數，今(27)日凌晨推出的單曲〈BATTER UP〉才短短15小時就有1551萬次的點閱數，並攻佔全球各大歌曲排行榜。

BABYMONSTER在韓國時間27日凌晨發行的出道單曲〈BATTER UP〉，在宣告27日出道後，就讓不少粉絲十分期待， 24日上傳後，如今已經超過1015萬次的觀看人數，可望接下BLACKPINK「怪物新人」的名號。

[BABYMONSTER出道曲 ，整首曲風擁有濃郁的嘻哈感以及充滿自信及活力，洗腦的旋律加上易跟上的節奏聲音，獲得了極大迴響。除此之外 ，獲得14個國家及地區iTunes Top Song榜單一位]27日，YG娛樂透露，27日0點公開的新人女團BABYMONSTER出道的單曲 ，在泰國、巴西、越南等14個國家及地區iTunes Top Song榜單占據一位，並穩居iTunes WorldWide Song榜單前列。 也是今年發行的出道曲中首次進入美國iTunes Top50的歌曲。另， MV公開財15小時觀看次數突破1551萬次，訂閱數達到347萬名。

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