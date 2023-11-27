世界災難再臨？ 大陸兒童集體爆發「不明肺炎」全球恐慌

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圖／翻攝Jari Makinen的X
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獨家報導 記者陳凱羅／綜合報導

繼COVID-19後，中國大陸兒童又集體爆發不明肺炎，大型流行病監測數據庫「新發疾病監測計劃」（ProMED）21日發布了警報，警告中國大陸兒童出現「不明肺炎」正在大流行。22日，ProMED表示，中國兒童爆發的「不明肺炎」跟支原體肺炎不一樣。

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雖然世衛組織表示，中國大陸已提供近來兒童呼吸道疾病激增的相關數據，並說「未檢測到任何異常或新型病原體」，表明病例的增加是由已知病毒和細菌造成的，例如流感和肺炎支原體。但此前的COVID-19，中國大陸也是隱匿相關資訊，再加上ProMED表示，中國兒童爆發的「不明肺炎」跟支原體肺炎不一樣。尤其ProMED是最早發現包SARS、MERS和COVID-19等病毒爆發的機構之一。2019年12月下旬，ProMed更是首先向全球發出COVID-19疫情爆發的警報，稱呼吸道疾病正在席捲武漢市，因此這次不明的肺炎爆發報，更引起世界各國的關切。

中國大陸向世衛組織表示，自5月以來，兒童住院人數和門診人數都有所增加，但醫院有能力應對這些情況。但實際上中國家長們表示，到兒童醫院就診需要大排長龍，有時要等八個小時或更久，而且醫院已呈現人滿為患的情況，這樣的情形在北京、天津、深圳及吉林、遼寧等地情況都一樣，甚至連打吊瓶結束後請護士拔針都要排隊。X用戶馬基寧（Jari Makinen）在X上分享了上述的狀況.並寫道：「又要來一次？」

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