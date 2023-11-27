國戰會論壇／國民黨贏的策略–直擊北部、穩住中部 決戰南高

【文．王崑義】

藍白破局以後，一般認為民進黨提名的總統候選人賴清德必然躺著當選，事實是否如此呢？恐怕不盡然。若依照《ETtoday新聞雲》11月25日公布最新民調顯示，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，國民黨「侯康配」支持度為32.5%僅差2.3%，而民眾黨的「柯盈配」支持度為21.2%來看，賴清德想贏，恐怕美夢做的太早。

這裡要觀察的是未來藍綠之戰，將會出現兩個戰場，第一個是地緣政治戰場，第二個則是意識形態戰場。

第一個地緣政治戰場–決戰南霸天

先從第一個地緣政治戰場來說。目前國民黨所祭出的選戰策略可以簡化成直擊北北基、桃、竹、苗，穩住中、彰、投，決戰南高屏。

這一戰略正如侯友宜選擇趙少康搭檔後，趙少康負責北北基桃，兩人從桃園出發分進合擊，結束桃園造勢活動，侯友宜隨即往台中移動，侯友宜就說：「賴清德新北市萬里人，竟然沒有常回去，來關心新北市民的深耕，這是要怎樣拚總統。」

事實上，從2022年九合一選舉，國民黨大舉囊括中部以北來看，國民黨只要穩住這個區塊選票，把重心放在高雄和台南，只要南高不輸太多，「侯康配」想贏應該不難。

當然，決戰南高的戰略，國民黨的中央顯然已經事先布局，在不分區立委第一、二名擺上韓國瑜與柯志恩，可以看出，高雄市的決戰被國民黨視為重中之重的戰略要塞，韓、柯兩大將主攻高雄市，民進黨的壓力不小，必然把重心也放在決戰高雄市，這樣可以稀釋民進黨在北中部的戰略能量。

另外，台南市民進黨長期執政，已經積累不少民怨，所以去年九合一選舉黃偉哲只有小贏謝龍介，如今謝龍介以不分區立委安全名單內的身分再出擊，即使不贏，但民進黨想在台南大贏，也難。

由此地緣戰略來看，明年總統大選賴蕭配想躺著選，不過是外界錯誤的想像，民進黨絕對不會對藍營戰略無感，只是當前還看不出民進黨怎麼破局。

第二個意識形態戰場–台獨天花板

現在賴清德的支持度已經到台獨的天花板，所以只能打蕭美琴牌，賴營似乎正以中國琴的形象，像中國大陸招手，降低兩岸緊張的氛圍。

例如，蕭美琴11月25日接受年代新聞台節目「雅琴看世界」的專訪內容，主持人張雅琴詢及，如果有機會請習近平吃東西，要請吃什麼。蕭美琴回應，如果有機會，她會強烈推薦台灣很好吃的農產品，她曾經在農村服務過、也知道農民的付出，…

這種營造民進黨也可以搞好兩岸關係的手法，只能表態，卻無法取信於台灣人民。畢竟，趙少康在接受侯友宜副手之時，就已要求侯友宜接受九二共識，以及把義務役改回4個月，這是政策上可以直通北京的通行證，比蕭美琴空談要請習近平來台吃水果，要實際得多。

2021年朱立倫在就任黨主席回應習近平賀電中表示希望兩黨在九二共識與反台獨基礎上「求同尊異」，企圖要讓「中華民國」在兩岸交流以及國際舞台上爭取外交空間，因不等同民進黨所謂的「一國兩制」認知作戰，藍營逐步建立新的政治圖騰，對內重組「戰鬥藍」對抗執政當局，對外形塑「草根藍」修校政黨路線，已經逐漸擺脫虛無「紅統效應」走向務實「兩岸互動」。

台灣政黨輪替的民主發展漸趨純熟，在民進黨本土政黨的訴求下掣肘在台獨天花板，蔡總統執政7年多只好改為操作轉型正義，將國民黨當歷史提款機獲取政治紅利，反讓中間選民厭煩以及泛藍民眾杯葛，本土黨國神話歷經外交掣肘以及內政敗壞，「賴蕭配」的老梗把戲恐怕難再讓歷史重演，這次形塑民主魔咒的政治資本即將面臨破產。

所以，不管是地緣戰略或意識形態戰場上的兩岸政策，藍營已經站在優勢地位，綠營若想再以抹紅的手法，汙名化侯康配，反而打臉賴清德和平保台的主張，以及蕭美琴被民進黨人自己貼上「中國琴」的標籤。

反之，綠營若想再打藍營威權時代的仇恨值，過去蔡英文執政7年多，已經為綠營在藍營群眾積累不少的仇恨值，這只會催化藍營的團結性，最後更可能激化成統獨大戰，這也是有利於藍營，不利於綠營的作法。

以此來看，賴清德現在恐怕已經在頭殼發燒，而不是躺著選。

（作者王崑義為台灣國際戰略學會理事長，教授，國戰會專稿，本文授權《洞傳媒》國戰會論壇、《中時新聞網》言論頻道、《獨家報導》同步刊登）

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