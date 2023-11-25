快訊

心臟剩下20%功能搶救無效 文武雙全「教官歌手」馬尚仁驚傳過世

王建煊參選是大地一聲雷 看他如何席捲台灣政壇

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／新黨提供
圖／新黨提供

【文．孫榮富】

前監察院長王建煊退選2024總統，卻轉而參選新黨不分區立委並列名首位，此舉猶如大地一聲雷，震醒了台灣大多數的選民，也令執政糟糕透頂的民進黨無法躺著選舉。這是王建煊時隔30年後再度參選立法委員，想必是這次大選的必聊話題之一，且看王建煊如何席捲台灣政壇？

王建煊參選的首要意義，就是敲響對執政民進黨的「不公不義」的雷鳴戰鼓聲。例如：在不公不義的八年執政下，雖然法理上仍存在死刑，但根本已經實質廢死。台南市警局警員凃明誠、曹瑞傑去年追捕竊車嫌犯時，遭外役監逃犯林信吾持刀砍殺身亡，台南地院近日一審審理認定，依強盜殺人等罪判處兩個死刑。但是，真的能夠落實死刑判決嗎？

新黨不分區立委候選人王建煊，不像一般政客算計選票，不碰觸爭議，反倒是十分誠實。王建煊就曾談及死刑議題，並曾寫過一本名為「公平正義何處尋」的書，覺得台灣有很多不公不義的事情。例如：一男子因女友不理會，就槍殺女友和其媽媽，但法官卻說，一時衝動，尚可教化，「講什麼東西，聽了都火大」。

王建煊就提出質疑，現在已經遭判死刑的人，政府為什麼不執行，反而還要拿納稅人的錢供他們吃喝？倘若他是總統，一個月內就會將這些人槍決。王建煊這番正義感爆表的談話，不正是台灣大多數民眾的心聲嗎？

王建煊的風格，就是一種「誠實、敢言人所不敢言」的雷鳴之聲，不同於現在立法院多數在野沒戰力的立委，而是一種敢於挑戰民進黨的風格。這位「王老先生」，就是能夠跟那群死氣沉沉的在野立委們最明顯的對照組。

歌曲「大地一聲雷」裡有一段歌詞：「大地一聲雷　驚醒了我和你　新的你　新的我　開創無限新的希望。」相信讓王建煊再次進入中華民國立法院，一定可以讓中華民國開創無限新的希望。

※以上言論不代表獨家報導集團立場※

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

芃芃野溪溫泉太夯引起封路 村長證實在地人意見紛歧

新黨不分區名單 王建煊領軍8名不分區立委候選人

新北果菜市場被爆異常交易達1.3億　拍賣股長5萬元交保

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之404：學習孟母三遷

百花齊放燦爛奪目 山水綠生態公園初冬賞花趣

2023臺北水燈節 打詐臺北隊與民眾齊點燈

不斷更新／王建煊排第一、宋楚瑜未入列 不分區立委10黨完整名單

相關新聞

賴清德聽不懂習近平話 更危險

媒體報導習近平在舊金山拜習會，否認有2027年或2035年對台動武計畫，重申中國和平統一政策不變。民進黨總統候選人賴清德以為撿到槍，宣稱中國領導人習近平否認2027年、2035年有出兵攻打台灣的計畫，證明「票投民進黨，青年上戰場」是「白賊話」，但賴清德犯了邏輯上的謬誤。

王建煊參選是大地一聲雷 看他如何席捲台灣政壇

前監察院長王建煊退選2024總統，卻轉而參選新黨不分區立委並列名首位，此舉猶如大地一聲雷，震醒了台灣大多數的選民，也令執政糟糕透頂的民進黨無法躺著選舉。這是王建煊時隔30年後再度參選立法委員，想必是這次大選的必聊話題之一，且看王建煊如何席捲台灣政壇？

確保遊客安全！中市觀旅局搶通大甲鐵砧山野溪

台中市政府每年編列災害準備金，應對不可預期的天然災害。台中市政府觀光旅遊局表示，今年8月初卡努颱風滯台期間，大甲鐵砧山風景特定區因受其挾帶的外圍環流影響帶來強勁風勢，掃斷樹木枝幹掉落於成功路旁野溪內，造成河道堵塞不暢通，市府已就此災害辦理搶修搶險工程，今年10月底搶通完成，民眾可安心前往觀光遊憩。

跨越40載的思念 南港警協助搭起重逢的橋樑！

南港分局同德派出所日前接獲自美國返台之蔡姓女士報案，稱因家中變故與弟弟分離長達40年，警方僅憑多年前不完整之資訊，積極比對相關資料，最終協助雙方團聚，家屬對於警察的熱心協助，感到萬分感謝。

低軌衛星 下一個「太空軍國家隊」？

鴻海集團宣佈兩顆低軌衛星於11月12日完成部署，並成功在地面接收站測得回傳訊號，兩顆衛星代號分別為PEARL-1H和PEARL-1C，當時透過 SpaceX獵鷹 9 號，並於Transporter-9 發射任務中順利升空，此次計劃是由德國火箭共乘發射服務商Exolaunch協助發射，也讓台灣複製「星鏈計劃」自製低軌衛星燃起一絲曙光。

光耀古坑新魅力 幽徑古道暢遊趣

臺北市信義區泰和里吳興街600巷100弄底，有一條歷史悠久的「糶米古道」，是早年先民挑米的山中小徑，同時也是早期「德興煤礦」所在地。除了短程登山眺望臺北101，健行愛好者更可以串連南港山、拇指山等挑戰臺北大縱走第六段路線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。