王建煊參選是大地一聲雷 看他如何席捲台灣政壇

【文．孫榮富】

前監察院長王建煊退選2024總統，卻轉而參選新黨不分區立委並列名首位，此舉猶如大地一聲雷，震醒了台灣大多數的選民，也令執政糟糕透頂的民進黨無法躺著選舉。這是王建煊時隔30年後再度參選立法委員，想必是這次大選的必聊話題之一，且看王建煊如何席捲台灣政壇？

王建煊參選的首要意義，就是敲響對執政民進黨的「不公不義」的雷鳴戰鼓聲。例如：在不公不義的八年執政下，雖然法理上仍存在死刑，但根本已經實質廢死。台南市警局警員凃明誠、曹瑞傑去年追捕竊車嫌犯時，遭外役監逃犯林信吾持刀砍殺身亡，台南地院近日一審審理認定，依強盜殺人等罪判處兩個死刑。但是，真的能夠落實死刑判決嗎？

新黨不分區立委候選人王建煊，不像一般政客算計選票，不碰觸爭議，反倒是十分誠實。王建煊就曾談及死刑議題，並曾寫過一本名為「公平正義何處尋」的書，覺得台灣有很多不公不義的事情。例如：一男子因女友不理會，就槍殺女友和其媽媽，但法官卻說，一時衝動，尚可教化，「講什麼東西，聽了都火大」。

王建煊就提出質疑，現在已經遭判死刑的人，政府為什麼不執行，反而還要拿納稅人的錢供他們吃喝？倘若他是總統，一個月內就會將這些人槍決。王建煊這番正義感爆表的談話，不正是台灣大多數民眾的心聲嗎？

王建煊的風格，就是一種「誠實、敢言人所不敢言」的雷鳴之聲，不同於現在立法院多數在野沒戰力的立委，而是一種敢於挑戰民進黨的風格。這位「王老先生」，就是能夠跟那群死氣沉沉的在野立委們最明顯的對照組。

歌曲「大地一聲雷」裡有一段歌詞：「大地一聲雷 驚醒了我和你 新的你 新的我 開創無限新的希望。」相信讓王建煊再次進入中華民國立法院，一定可以讓中華民國開創無限新的希望。

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