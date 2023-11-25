低軌衛星 下一個「太空軍國家隊」？

【文．蔡哲明】

鴻海集團宣佈兩顆低軌衛星於11月12日完成部署，並成功在地面接收站測得回傳訊號，兩顆衛星代號分別為PEARL-1H和PEARL-1C，當時透過 SpaceX獵鷹 9 號，並於Transporter-9 發射任務中順利升空，此次計劃是由德國火箭共乘發射服務商Exolaunch協助發射，也讓台灣複製「星鏈計劃」自製低軌衛星燃起一絲曙光。

SpaceX創始人馬斯克投資衛星通訊業者星鏈公司（Starlink）成功在俄烏戰爭中大放異彩，成為烏方反攻俄軍的通訊設備，讓蔡政府開始思考建置低軌道衛星通訊系統的可能性，希望對中國攻台時達到遏阻效果，針對年初甫成立的國家太空中心與國防部及鴻海如何扮演發展低軌衛星，以作為軍事神器的關鍵角色，也將決定「太空軍國家隊」的編制可能，但卻仍有科技壟斷、資安危機以及法規現實的各大挑戰。

救世主還是壟斷者

《馬斯克傳》作家艾賽克爆料馬斯克在俄烏戰爭中，曾擅自關閉克里米亞星鏈網路，由於擔心俄羅斯核武報復，迫使烏軍自殺無人機暫時失效，由於無法正常運作指揮通訊偵察系統，最終導致攻擊任務徹底失敗；馬斯克當初讓SpaceX啟動烏克蘭地區星鏈網路服務，維持當地政府、軍隊和民間網路使用來傳遞訊息，如今星鏈服務受到馬斯克意志操控，某種程度在軍事與市場上妥協，也讓馬斯克在這場戰爭中扮演了救世主與壟斷者的雙重角色。

馬斯克同時也是特斯拉創辦人，台灣一旦引入星鏈網路，面對中國這個主要市場，一旦台海爆發軍事衝突，馬斯克是否又會再以「技術關閉」介入戰爭；當鴻海集團在大陸設下的經營網絡遍及超過41個城市以及各大產業，自製低軌衛星作為軍事用途恐怕也會受到政治壓迫。

資安危機的訊息戰

俄烏戰爭凸顯星鏈網路中低軌衛星作為軍事通訊的關鍵角色，烏克蘭總統澤倫斯基初期在社群媒體上更新戰況，即時曝光衛星蒐集的敵情資料，掌握俄軍集結、進攻、回防路線等，凸顯低軌衛星的資訊安全也成為了資訊戰的重要議題；俄烏戰爭的起始是在太空衛星，雙方投入人力干擾或入侵方式掌握一手資訊，促成資安攻擊的比例節節上升，不時相互竊取情報作為欺敵戰術，因而開闢資安危機訊息戰的另一戰場。

Eutelsat衛星訊號12月即將落地並且覆蓋全台，由於低軌衛星成本低與數量多的特性，應對大陸軍事威脅產生一定效益，但在防護衛星資安仍需取得國際合作，台灣肇因兩岸情勢未被列名參與這場「團隊運動」；憑藉鴻海單一組織的自身力量恐怕掛一漏萬，在軍事情報的掌握判讀甚至可能遭到反制發動認知作戰。

法規現實進退維谷

SpaceX台灣代表敦促政府修改合資電信公司，必須由當地資方持有至少51%所有權的規定，SpaceX要求持有100%所有權，並且還下最後通牒，若不修法就無法合作，目前台灣並無提出修法計劃來做妥協；相較於其他公司在大陸必須要有當地合夥人已是反常案例，迫使SpaceX與台灣合作的前景受到法規與現實的雙重打擊。

政府因此想要吸引海內外資金共同打造「太空探索科技公司」（SpaceX）的規模型態，預計從現有的太空中心衛星部門分拆成立，為求能在戰爭等特殊情況下有「台版星鏈」能用，但是太空中心表示相關計劃尚未成熟無法公開討論，畢竟SpaceX也是當今唯一具備衛星發射能力企業而稱霸全球；鴻海目前即便已經進階太空產業，就以現有兩顆低軌衛星也必須搭SpaceX火箭才能升空。

全球低軌衛星發展日新月異，各國官方企業紛紛建立合作關係，其中四大低軌衛星營運商SpaceX、Eutelsat OneWeb、Kuiper、Telesat陸續來台，同時鎖定鴻海、仁寶、金寶、昇達科、耀登、鐳洋等衛星供應鏈廠商交流，受到台灣低軌衛星鏈具備成本技術等雙重優勢；當中又以SpaceX最具盛名且規模最大，也是率先將此一技術運用在現代戰爭中的代表。

民間企業的中華電信也與歐洲通訊衛星集團旗下子公司OneWeb合作，簽署台灣低軌衛星獨家代理合約，預計明年訊號就會覆蓋全台，為了銜接6G行動通訊時代來臨，也將佈建700個低軌衛星終端設備站點；打造衛星後傳鏈路 (backhaul)主要目的 ，在於確保天災或戰爭時刻可以深化通訊網路韌性。

台灣複製「星鏈計劃」自製低軌衛星在軍事戰略上仍無法自給自足，仍需透過其他國家協助發射，未來編制「太空軍國家隊」勢必採取軍事合作，才能因應區域衝突的國際角力，例如烏俄戰爭與以哈戰爭背後都有各自擁護國家，藉此提供軍事奧援長期抗戰，作為「不對稱戰爭」中的獲勝籌碼。

台灣自製低軌衛星到未來編制「太空軍國家隊」，仍受科技壟斷、資安危機以及法規現實的嚴厲挑戰，在科技壟斷上，星鏈服務的使用權被擁有者的意志操控；從資安危機看，低軌衛星的訊息收集也將衍生竊取情報等訊息戰；以法規現實面，全球最大SpaceX合作要求持有100%所有權也違背了台灣法規。「台版星鏈」除了打造低軌衛星作為軍事神器，也要考量軍民通用加速國軍戰力轉型，能讓「太空軍國家隊」避免上述風險找到大戰略制高點而成立，才能真正成為國家安全的守護者。

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