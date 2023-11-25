跨越40載的思念 南港警協助搭起重逢的橋樑！
【文．墨莊】
南港分局同德派出所日前接獲自美國返台之蔡姓女士報案，稱因家中變故與弟弟分離長達40年，警方僅憑多年前不完整之資訊，積極比對相關資料，最終協助雙方團聚，家屬對於警察的熱心協助，感到萬分感謝。
警員林立鈞、陳怡涓擔服112年9月18日15時至18時備勤勤務時，三名外籍人士至派出所尋求協助，經了解係長年旅居美國蔡女偕同兩位女兒來台尋親，稱早年家中變故，被迫與弟弟分開，一別40載光陰，手上聯絡資訊早已無法使用，員警僅憑一張年幼時照片及模糊不清的紙本資料，透過警政系統、戶役政等相關資料庫交叉比對，抽絲剝繭，終於尋覓到蔡女弟弟的住處，在南港警方的牽線下，遭歲月洪流沖散的姊弟情，得以跨越漫長時光再次重逢。
南港分局表示，警察除維護社會治安、交通外，亦擔起主動關懷民眾與為民服務的責任，當市民有發生緊急事故或困難時，可立即向警方求助，警方將以積極熱心的精神來回應民眾的需求。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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