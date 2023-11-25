光耀古坑新魅力 幽徑古道暢遊趣

【文．蘭文承】

臺北市信義區泰和里吳興街600巷100弄底，有一條歷史悠久的「糶米古道」，是早年先民挑米的山中小徑，同時也是早期「德興煤礦」所在地。除了短程登山眺望臺北101，健行愛好者更可以串連南港山、拇指山等挑戰臺北大縱走第六段路線。

當年大地工程處配合新埤溪整治工程，將新埤溪棧道、原有糶米古道及德興煤礦坑串聯，以人車分道的木棧道確保行人安全，近期完成德興礦坑照明系統更新，整體照明更節能、參觀也更安全。

前來的朋友不妨放慢腳步，沿著山腳下的棧道，沉浸在涓涓細流的流水聲，感受自然的靜謐；由吳興街600巷100弄底可以看見糶米公廟的紅色牌樓，旁邊就是德興煤礦，可以品味保存完好的原始坑道，沿著指示牌由古道階梯一路往上，遠眺都市美景，感受片刻的寧靜與放鬆。

由於入口巷弄狹窄且坡度陡，停車不便，建議可以多加利用大眾運輸工具步行前往，另山區氣候多變且礦坑內潮濕，出遊請注意帶妥雨具，並注意自身安全。

交通資訊

1.捷運市政府站下車，轉搭32、承德幹線、藍5號公車至吳興街總站下車，步行約20分鐘至600巷100弄巷口，即是古道的起點。

2.公車：1、22、32、37、226、288、承德幹線、藍5號公車至吳興街總站下車，步行路段同上。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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