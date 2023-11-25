快訊

心臟剩下20%功能搶救無效 文武雙全「教官歌手」馬尚仁驚傳過世

光耀古坑新魅力 幽徑古道暢遊趣

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／臺北市政府工務局大地工程處
圖／臺北市政府工務局大地工程處

【文．蘭文承】

臺北市信義區泰和里吳興街600巷100弄底，有一條歷史悠久的「糶米古道」，是早年先民挑米的山中小徑，同時也是早期「德興煤礦」所在地。除了短程登山眺望臺北101，健行愛好者更可以串連南港山、拇指山等挑戰臺北大縱走第六段路線。

當年大地工程處配合新埤溪整治工程，將新埤溪棧道、原有糶米古道及德興煤礦坑串聯，以人車分道的木棧道確保行人安全，近期完成德興礦坑照明系統更新，整體照明更節能、參觀也更安全。

前來的朋友不妨放慢腳步，沿著山腳下的棧道，沉浸在涓涓細流的流水聲，感受自然的靜謐；由吳興街600巷100弄底可以看見糶米公廟的紅色牌樓，旁邊就是德興煤礦，可以品味保存完好的原始坑道，沿著指示牌由古道階梯一路往上，遠眺都市美景，感受片刻的寧靜與放鬆。

由於入口巷弄狹窄且坡度陡，停車不便，建議可以多加利用大眾運輸工具步行前往，另山區氣候多變且礦坑內潮濕，出遊請注意帶妥雨具，並注意自身安全。

交通資訊

1.捷運市政府站下車，轉搭32、承德幹線、藍5號公車至吳興街總站下車，步行約20分鐘至600巷100弄巷口，即是古道的起點。

2.公車：1、22、32、37、226、288、承德幹線、藍5號公車至吳興街總站下車，步行路段同上。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

芃芃野溪溫泉太夯引起封路 村長證實在地人意見紛歧

新黨不分區名單 王建煊領軍8名不分區立委候選人

新北果菜市場被爆異常交易達1.3億　拍賣股長5萬元交保

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

延伸閱讀

游錫堃推廣古坑柳丁 籲大眾支持台灣農業與觀光

1天1夜跑不完 福爾摩沙古道越野賽25日南投開跑

福爾摩沙古道越野賽 重回祖靈懷抱的極限之路

挑戰阿里山塔特古道 迷途夫妻受困兒玉山走不出樹林

相關新聞

賴清德聽不懂習近平話 更危險

媒體報導習近平在舊金山拜習會，否認有2027年或2035年對台動武計畫，重申中國和平統一政策不變。民進黨總統候選人賴清德以為撿到槍，宣稱中國領導人習近平否認2027年、2035年有出兵攻打台灣的計畫，證明「票投民進黨，青年上戰場」是「白賊話」，但賴清德犯了邏輯上的謬誤。

王建煊參選是大地一聲雷 看他如何席捲台灣政壇

前監察院長王建煊退選2024總統，卻轉而參選新黨不分區立委並列名首位，此舉猶如大地一聲雷，震醒了台灣大多數的選民，也令執政糟糕透頂的民進黨無法躺著選舉。這是王建煊時隔30年後再度參選立法委員，想必是這次大選的必聊話題之一，且看王建煊如何席捲台灣政壇？

確保遊客安全！中市觀旅局搶通大甲鐵砧山野溪

台中市政府每年編列災害準備金，應對不可預期的天然災害。台中市政府觀光旅遊局表示，今年8月初卡努颱風滯台期間，大甲鐵砧山風景特定區因受其挾帶的外圍環流影響帶來強勁風勢，掃斷樹木枝幹掉落於成功路旁野溪內，造成河道堵塞不暢通，市府已就此災害辦理搶修搶險工程，今年10月底搶通完成，民眾可安心前往觀光遊憩。

跨越40載的思念 南港警協助搭起重逢的橋樑！

南港分局同德派出所日前接獲自美國返台之蔡姓女士報案，稱因家中變故與弟弟分離長達40年，警方僅憑多年前不完整之資訊，積極比對相關資料，最終協助雙方團聚，家屬對於警察的熱心協助，感到萬分感謝。

低軌衛星 下一個「太空軍國家隊」？

鴻海集團宣佈兩顆低軌衛星於11月12日完成部署，並成功在地面接收站測得回傳訊號，兩顆衛星代號分別為PEARL-1H和PEARL-1C，當時透過 SpaceX獵鷹 9 號，並於Transporter-9 發射任務中順利升空，此次計劃是由德國火箭共乘發射服務商Exolaunch協助發射，也讓台灣複製「星鏈計劃」自製低軌衛星燃起一絲曙光。

光耀古坑新魅力 幽徑古道暢遊趣

臺北市信義區泰和里吳興街600巷100弄底，有一條歷史悠久的「糶米古道」，是早年先民挑米的山中小徑，同時也是早期「德興煤礦」所在地。除了短程登山眺望臺北101，健行愛好者更可以串連南港山、拇指山等挑戰臺北大縱走第六段路線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。