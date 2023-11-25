確保遊客安全！中市觀旅局搶通大甲鐵砧山野溪

【文．吳芳文】

台中市政府每年編列災害準備金，應對不可預期的天然災害。台中市政府觀光旅遊局表示，今年8月初卡努颱風滯台期間，大甲鐵砧山風景特定區因受其挾帶的外圍環流影響帶來強勁風勢，掃斷樹木枝幹掉落於成功路旁野溪內，造成河道堵塞不暢通，市府已就此災害辦理搶修搶險工程，今年10月底搶通完成，民眾可安心前往觀光遊憩。

觀旅局說明，野溪自大甲成功路上成功二橋，沿伸至永信運動公園步道入口附近，今年颱風盛行導致枯木、枝幹或葉片遭吹落，逐漸阻塞野溪，為避免影響該區段排水而造成淹水，經在地民意代表及里長建議評估後，納入風景區年度搶修搶險項目，以維護遊客安全。

觀旅局強調，大甲鐵砧山風景特定區為中台灣著名遊憩景點，風景區內擁有自然地貌、文化或觀光相互結合的寶貴結晶，如國姓爺插劍取水傳說發源地的劍井廣場、列為台灣十二景之一的鐵砧夕照、雕塑公園內的共融式遊具與夜間照明光雕秀，及台中市首條挑戰型自行車道等，此外大甲鐵砧山旅客服務中心今年6月正式開幕後，導入特色餐飲、寵物友善服務以及懶人露營帳篷，提升旅遊便利性，歡迎大家一起來拍照打卡及欣賞鐵砧山之美。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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